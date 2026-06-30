Haaland trascina la Norvegia agli ottavi: 2-1 alla Costa d’Avorio

Diretta Costa d’Avorio-Norvegia di Martedì 30 giugno 2026: africani battuti 2-1 dopo una gara intensa, con reti di Nusa, Diallo e del centravanti del Manchester City

DALLAS – La Norvegia torna a respirare l’aria degli ottavi di finale del Mondiale 28 anni dopo Francia ’98, e lo fa nel modo più prevedibile e allo stesso tempo più emozionante: grazie a Erling Haaland, che firma il 2-1 nel finale e manda la squadra di Solbakken alla fase a eliminazione diretta. Una vittoria sofferta, contro una Costa d’Avorio brillante e mai doma, che avrebbe meritato almeno i supplementari.

La partita si accende sul finire del primo tempo, dopo una lunga fase dominata dagli ivoriani. Al 39’ è Antonio Nusa a inventare la giocata che rompe l’equilibrio: controllo in area, rientro sul destro e una pennellata perfetta sotto l’incrocio. Un gol da fuoriclasse che vale l’1-0 e cambia l’inerzia del match.

Nel secondo tempo entra in scena Amad Diallo, ex Atalanta, che diventa protagonista assoluto: prima salva sulla linea il possibile raddoppio di Heggem, poi al 30’ firma il meritato pareggio con una finta a rientrare e un sinistro chirurgico che non lascia scampo a Nyland.

La gara sembra avviata verso i supplementari, ma al 41’ arriva la giocata che decide tutto: Bobb trova Berg in area, Berg serve Haaland che, davanti alla porta vuota, non sbaglia. È il gol che vale la qualificazione e che conferma, ancora una volta, la capacità del centravanti del Manchester City di essere decisivo nei momenti chiave.

La Costa d’Avorio chiude con rimpianti, soprattutto per la punizione perfetta di Diallo al 51’, sulla quale Nyland compie un intervento straordinario togliendo il pallone dall’incrocio.

Per la Norvegia ora si apre un capitolo affascinante: agli ottavi ci sarà il Brasile, in una sfida che profuma di storia e ambizione.

Tabellino

COSTA D’AVORIO: Fofana Y., Doue G., Kossounou O., Agbadou E., Konan G. (dal 45’+3 st Toure B.), Sangare I., Pepe N. (dal 42′ st Diakite O.), Kessie F., Inao Oulai C. (dal 15′ st Diallo A.), Diomande Y. (dal 45’+3 st Guessand E.), Bonny A. (dal 15′ st Wahi E.). A disposizione: Adingra S., Diakite O., Diallo A., Diomande O., Fofana S., Guessand E., Guiagon P., Kone M., Lafont A., Ndicka E., Operi C., Seri J., Singo W., Toure B., Wahi E. Allenatore: Fae E..

NORVEGIA: Nyland O., Pedersen M. (dal 38′ st Aursnes F.), Ajer K., Heggem T., Wolfe D., Odegaard M., Berge S., Berg P., Sorloth A. (dal 26′ st Bobb O.), Haaland E., Nusa A. (dal 26′ st Schjelderup A.). A disposizione: Aasgaard T., Aursnes F., Bjorkan F., Bobb O., Falchener H., Hauge J., Langas S., Larsen J., Ostigard L., Ryerson J., Schjelderup A., Selvik E., Tangvik S., Thorsby M., Thorstvedt K. Allenatore: Solbakken S..

Reti: al 29′ st Diallo A. (Costa d’Avorio) al 39′ pt Nusa A. (Norvegia) , al 41′ st Haaland E. (Norvegia) .

Ammonizioni: al 45’+1 pt Nusa A. (Norvegia).

Presentazione del match

Oggi, martedì 30 giugno, alle 19:00 ore italiane, al Dallas Stadium di Arlington, in Texas, va in scena la sfida tra Costa d’Avorio e Norvegia, valida per i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026.

È un incontro a eliminazione diretta che vale l’accesso agli ottavi, dove la vincente affronterà il Brasile, uscito vittoriso nella gara contro il Giappone grazie al gol messo a segno al 96′ da Gabriel Martinelli.

Le due nazionali si ritrovano una di fronte all’altra per la prima volta nella loro storia calcistica maschile, senza alcun precedente ufficiale o amichevole.

La Costa d’Avorio arriva a questo appuntamento dopo aver centrato una qualificazione storica alla fase a eliminazione diretta. La nazionale ivoriana ha chiuso il Gruppo E al secondo posto con sei punti. All’esordio è arrivato un successo di misura contro l’Ecuador, seguito da una sconfitta contro la Germania maturata soltanto nei minuti di recupero. Il passaggio del turno è stato poi blindato con la vittoria contro Curaçao.

La Norvegia ha ottenuto la qualificazione chiudendo il Gruppo I al secondo posto, alle spalle della Francia. La nazionale scandinava ha mostrato un attacco esplosivo, trascinato da Erling Haaland, autore di quattro gol nelle prime due partite. L’esordio contro l’Iraq si è concluso con una vittoria larga, seguito da un successo spettacolare contro il Senegal. Nell’ultima giornata è arrivata una sconfitta contro la Francia, condizionata dal turnover deciso dal commissario tecnico Solbakken per preservare i titolari in vista della fase a eliminazione diretta.

La direzione di gara è affidata all’arbitro venezuelano Valenzuela, con la squadra arbitrale composta da Urrego e Moreno come assistenti, Benitez come quarto ufficiale, Lara al VAR e Soto come assistente VAR.

COME ARRIVA LA COSTA D’AVORIO – La Costa d’Avorio sceglie un assetto prudente con un 5‑4‑1 che punta a densità centrale e protezione dell’area. Fofana guida una difesa fisica, con Doue e Konan sugli esterni pronti a chiudere le corsie e a sostenere le transizioni. Kossounou e Ousmane Diomande formano il blocco centrale, mentre Sangaré garantisce copertura davanti alla linea. In mezzo al campo agiscono Diallo, Kessié, Oulai e Yan Diomande, chiamati a sostenere l’unica punta Pepe, riferimento per le ripartenze e per gli attacchi diretti.

COME ARRIVA LA NORVEGIA – La Norvegia risponde con un 4‑3‑3 più verticale. Nyland è il punto fermo tra i pali, con Aursnes e Moller Wolfe sulle fasce e Ajer e Heggem al centro. A centrocampo Odegaard detta i tempi, mentre Berg e Berge assicurano equilibrio e recupero palla. In avanti, Sorloth lavora da perno offensivo, Haaland attacca la profondità e Nusa offre velocità e ampiezza. Solbakken punta su ritmo, pressione e capacità di arrivare rapidamente negli ultimi trenta metri.

Probabili formazioni

COSTA D’AVORIO (5-4-1): Fofana; Doue, Kossounou, Ousmane Diomande, Konan; Sangare; Diallo, Kessie, Oulai, Y Diomande; Pepe. Ct. Faé

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Aursnes, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berg, Berge; Sorloth, Haaland, Nusa. Ct. Solbakken

Dove vedere la partita in tv e in streaming

La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.