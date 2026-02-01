Discesa libera Crans Montana: Von Allmen vince, Italia super

Von Allmen trionfa a Crans Montana, ma l’Italia brilla: Paris 2°, Alliod 5°, Casse 7°, Schieder 9°. Italjet protagonista verso le Olimpiadi

CRANS MONTANA – Franjo Von Allmen domina la discesa libera di Crans Montana, ultima prova di Coppa del Mondo prima delle Olimpiadi, chiudendo in 1’55”00. Alle spalle dello svizzero, però, c’è una Grande Italia: la nuova Italjet piazza quattro atleti nei primi nove, confermando un livello di competitività altissimo nella velocità maschile.

Gli azzurri firmano una prova collettiva di grande spessore:

Dominik Paris 2°

Benjamin Alliod 5°

Mattia Casse 7°

Florian Schieder 9°

Un risultato che rilancia il duello Italia–Svizzera in vista delle medaglie olimpiche sulla pista di Bormio.

Paris secondo: 52° podio in carriera e segnali importanti verso le Olimpiadi

Per Dominik Paris arriva il secondo podio stagionale, il numero 52 della carriera. La pista del Vallese si conferma amica del campione della Val d’Ultimo, già terzo un anno fa in superG. L’azzurro ha mostrato velocità altissima soprattutto nel tratto centrale, chiudendo a soli 65 centesimi da Von Allmen.

Paris ha parlato di un risultato che «dà tanta carica», riconoscendo qualche imperfezione nel finale ma sottolineando la crescita di fiducia in vista dei Giochi Olimpici e dei Mondiali 2027.

Alliod sorprende: primo top 5 in carriera

Prestazione da incorniciare per Benjamin Alliod, che conquista un eccezionale quinto posto. Il valdostano dell’Esercito ha costruito la sua gara su una grande velocità di scorrimento, nonostante qualche errore. «Quando ho visto il quinto posto sono esploso di gioia», ha raccontato, evidenziando anche la forza del gruppo azzurro.

Casse e Schieder solidi: entrambi in top 10

Ottima prova anche per Mattia Casse, competitivo fino al penultimo intermedio prima di perdere qualche decimo nel tratto finale, chiudendo a 92 centesimi dal vincitore.

Florian Schieder conferma la sua costanza stagionale, veloce lungo tutto il tracciato e non lontano dai migliori, con un distacco di 95 centesimi.

Entrambi guardano con fiducia alla prossima settimana e alle gare olimpiche.

Bosca, Franzoni e Innerhofer: prove utili in vista dei Giochi

Guglielmo Bosca chiude 20°, dopo una buona parte alta e qualche difficoltà nella seconda metà del tracciato.

Giovanni Franzoni, penalizzato da un terreno poco adatto alle sue caratteristiche, termina a +1”74, ma continua a crescere nello scorrimento e punta a recuperare energie prima delle Olimpiadi.

Christof Innerhofer chiude appena davanti a Franzoni, anche lui su una pista non ideale per il suo stile.

Più attardato Gregorio Bernardi, con un ritardo di 3”76.