Trapani-Team Altamura: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Trapani-Team Altamura di Domenica 1 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C

TRAPANI – Domenica 1 febbraio 2026 allo stadio Provinciale andrà in scena Trapani-Team Altamura, gara valevole per la ventiquattresima giornata del Girone C di Serie C 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 14:30. Uno scontro diretto a metà classifica quello in terra sicula al netto della pesante penalizzazione di quindici punti inflitta ai granata. Da una parte, la formazione guidata da Salvatore Aronica reduce dalla seconda vittoria consecutiva ottenuta sul campo della Casertana (0-1). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Devis Mangia che sono in una buona striscia positiva e vengono dal pari colto con l’Atalanta U23 (1-1) dopo due vittorie di fila.

I granata, che davanti al proprio pubblico sono ancora imbattuti con ben venticinque punti conquistati, puntano al terzo successo interno consecutivo e ad allontanare la zona calda della classifica avvicinando quella play-off a prescindere dalle vicende societarie. I biancorossi, invece, che vengono da tre successi nelle ultime quattro trasferte con un totale di sedici punti conquistati, vanno a caccia del terzo blitz di fila per agguantare la zona play-off.

La sfida del girone d’andata, disputato al Tonino D’Angelo, si chiuse 1-1. L’ultimo confronto in Sicilia tra le due compagini, datato 13 aprile 2025, vide i granata imporsi 2-0. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Giacomo Rossini della sezione di Torino coadiuvato dagli assistenti Ionut eusebiu Nechita di Lecco e Gianluca Li Vigni di Seregno. Quarto Ufficiale: Simone Gavini di Aprilia. Operatore al Football Video Support: Giovanni Battista Citarda di Palermo.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI TRAPANI-TEAM ALTAMURA]

TRAPANI:. A disposizione:



ALTAMURA:. A disposizione:



Reti:



Le parole di Salvatore Aronica

“Stiamo già lavorando e l’obiettivo è quello di fare un campionato importante che possa consentirci l’accesso ai play-off. Bisogna guardarsi alle spalle, ma sempre con entusiasmo. Contro l’Altamura per noi domani è uno scontro salvezza. Ha qualche punto in più di noi. Hanno cambiato pochissimo rispetto alla rosa di partenza. Fuori casa hanno un buon ruolino di marcia e sono in salute. Per raggiungere obiettivi un po’ più importanti, questi passano da queste partite per noi. Dobbiamo cercare di affrontare la partita nel migliore dei modi. In casa dobbiamo conquistare la salvezza e poi guardare altrove”.

Presentazione del match

QUI TRAPANI – Tra i pali Galeotti con Nicoli, Motoc, Pirrello e Kirwan a comporre la linea difensiva. In mediana Palmieri e Celeghin con Benedetti, Vapore e Matos alle spalle di Stauciuc.

QUI TEAM ALTAMURA – Tra i pali Alastra con Fantoni, Zazza e Poli a comporre il terzetto difensivo. Sulle corsie esterne agiranno Mogentale e Grande con Nazzaro e Doumbia in mediana. Davanti spazio a Curcio supportato da Peschetola e Rosafio.

Le probabili formazioni di Trapani-Altamura

TRAPANI (4-2-3-1): Galeotti; Nicoli, Motoc, Pirrello, Kirwan; Palmieri, Celeghin; Benedetti, Vapore, Matos; Stauciuc. Allenatore: Salvatore Aronica.

TEAM ALTAMURA (3-4-2-1): Alastra; Fantoni, Zazza, Poli; Mogentale, Nazzaro, Doumbia, Grande; Rosafio, Peschetola; Curcio. Allenatore: Devis Mangia.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Trapani-Team Altamura, gara valida per la ventiquattresima giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali.