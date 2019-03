Serie B, Cremonese – Benevento 1-0: il tabellino del match

Cremonese – Benevento 1-0: il tabellino

CREMONESE (3-5-2): Agazzi; Caracciolo, Terranova, Claiton; Mogos, Arini, Castagnetti, Soddimo (19′ st Emmers), Renzetti; Piccolo (12’st Strefezza), Strizzolo (34’st Carretta). A disp.: Ravaglia, Volpe, Migliore, Del Fabro, Rondanini, Croce, Mbaye, Boultam. All. Rastelli

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Antei, Caldirola, Di Chiara; Letizia, Tello, Viola (24’st Vokic), Crisetig (45’+3′ st Asencio), Improta; Insigne (12’st Ricci), Coda. A disp.: Gori, Zagari, Tuia, Gyamfi, Goddard, Bandinelli, Del Pinto, Buonaiuto, Armenteros. All. Bucchi

Reti: 45’+5′ st Emmers (C)

Ammonizioni: Crisetig (B); Soddimo, Caracciolo, Renzetti, Strefezza (C).

Espulsioni: Strefezza (C)

Recupero: 0′ pt, 4′ st