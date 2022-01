Cremonese – Como 2-0: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Cremonese – Como di sabato 15 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 19a giornata di Serie B

CREMONA – Allo stadio Giovanni Zini di Cremona, sabato 15 gennaio alle ore 14:00, si disputerà Cremonese – Como, match valido per la diciannovesima giornata di campionato di Serie B. La Cremonese si trova in piena lotta per i playoff e si trova attualmente terza in classifica, anche se deve attendere i match di recupero della diciottesima giornata che vede impegnate le sue dirette avversarie (Lecce, Benevento e Monza). La squadra di Pecchia viene da tre vittorie di fila e contro l’Ascoli ha ottenuto la quinta vittoria fuori casa stagionale. Il Como, invece, naviga nella metà della classifica: dopo una prima parte di stagione difficile, si è sbloccato con la vittoria contro il Brescia fuori casa e da quel momento ha cominciato a raccogliere risultati. L’ultimo risultato del Como è il pareggio per 1-1 contro la Reggina. Un risultato che non sorprende: la squadra di Giacomo Gattuso ha ottenuto più pareggi rispetto alle vittorie e alle sconfitte (sette pareggi, sei vittorie, cinque sconfitte). Questo match è il primo scontro diretto tra le due formazioni in Serie B: i precedenti match sono di Lega Pro. Ad essere decisive in questa partita saranno i reparti difensivi. A quasi parità di gol fatti, tra Cremonese e Como ci sono cinque gol di scarto nelle reti subite.

Tabellino in tempo reale

CREMONESE: Bianchetti M., Buonaiuto C. (dal 25' st Fagioli N.), Carnesecchi M. (Portiere), Castagnetti M., Deli F. (dal 1' st Valzania L.), Gaetano G. (dal 20' st Di Carmine S.), Okoli C., Sernicola L. (dal 41' st Fiordaliso A.), Valeri E., Vido L. (dal 1' st Baez J.), Zanimacchia L.. A disposizione: Alfonso E. (Portiere), Baez J., Bartolomei P., Collodel R., Di Carmine S., Fagioli N., Fiordaliso A., Frey D., Ravanelli L., Sarr M. (Portiere), Valzania L., Zunno M. Allenatore: Pecchia F..



COMO: Arrigoni T., Cagnano A. (dal 34' st Ioannou N.), Cerri A., Facchin D. (Portiere), H'Maidat I. (dal 21' st Gatto M.), Iovine A., La Gumina A. (dal 34' st Gabrielloni A.), Parigini V. (dal 21' st Bovolon E.), Solini M., Varnier M., Vignali L.. A disposizione: Allievi N., Bertoncini D., Bolchini P. (Portiere), Bovolon E., Gabrielloni A., Gatto M., Ioannou N., Luvumbo Z., Peli L., Zanotti L. (Portiere) Allenatore: Gattuso G..



Reti: al 4' pt Buonaiuto C. (Cremonese), al 30' st Baez J. (Cremonese).



Ammonizioni: al 28' pt Okoli C. (Cremonese), al 35' pt Gaetano G. (Cremonese), al 23' st Castagnetti M. (Cremonese) al 32' pt Vignali L. (Como), al 3' st Parigini V. (Como).



Espulsioni: al 12' st Vignali L. (Como).

La presentazione del match

QUI CREMONESE – Con l’assenza di Crescenzi e Strizzoli, Pecchia confermerà la formazione vista contro l’Ascoli. Sarà, quindi, Ciofani la prima punta, sostenuta da Zanimacchia, Gaetano e Buonaiuto. Nel reparto difensivo, sarà Valeri a sostituire l’indisponibile Crescenzi; confermati Sernicola, Bianchetti, Okoli.

QUI COMO – Gattuso punta sulle sue stelle: La Gumina, Cerri, che insieme hanno segnato 10 dei 25 gol fatti dalla formazione di Como. Anche la restante formazione vista contro la Reggina dovrebbe essere confermata. Difesa a quattro con Vignali, Scaglia, Solini e Cagnano; centrocampo a quattro con Iovine, Bellemo, Arrigoni e Parigini.

Le probabili formazioni di Cremonese – Como

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Valeri; Castagnetti, Fagioli; Zanimacchia, Gaetano, Buonaiuto; Ciofani. Allenatore: Pecchia

COMO (4-4-2): Facchin; Vignali, Scaglia, Solini, Cagnano; Iovine, Bellemo, Arrigoni, Parigini; La Gumina, Cerri. Allenatore: Gattuso G.

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita tra Cremonese e Como, valida per la diciottesima giornata di Serie B 2021/2022, verrà trasmessa sabato 15 gennaio alle ore 14:00 da Dazn, sia sull’app che sul sito ufficiale. Il match sarà visibile anche tramite la diretta gol della Serie B trasmessa da Sky, sul canale Sky Sport calcio; è possibile seguire la diretta streaming sulle app di Sky Go e Now.

L’arbitro del match Cremonese – Como

L’ arbitro disegnato per questo match, valido per la diciannovesima giornata di campionato, è il signor Matteo Gariglio di Pinerolo. Quest’ultimo sarà affiancato dagli assistenti Saccenti e Nuzzi; quarto uomo sarà Cavaliere. Al VAR ci sarà Pairetto, coadiuvato da Preti.