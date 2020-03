Diretta Cremonese – Empoli: risultato in diretta reale, tabellino

La partita Cremonese – Empoli del 3 Marzo 2020 in diretta: presentazione, formazioni, risultato e tabellino in tempo reale del match valevole per per la ventisettesima giornata di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

CREMONA – Martedì 3 Marzo, alle ore 21 si disputerà l’incontro Cremonese – Empoli, valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Uno scontro tra due compagini hanno giocato un campionato al di sotto delle loro aspettative. Quella lombarda arriva a questa sfida da un pareggio in trasferta a reti inviolate contro il Cittadella e si trova al quartultimo posto con 27 punti. La formazione toscana, invece, si trova a -1 dalla zona playoff con 36 punti in classifica e viene dalla sconfitta interna di misura contro il Pordenone. Il sindaco di CremonaGianluca Galimberti, infatti, attraverso la propria pagina Facebook ha comunicato le nuove disposizioni sulle attività ludico-sportive: “È ora consentito lo svolgimento di eventi, competizioni sportive e allenamenti di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, all’interno di impianti sportivi ma utilizzati a porte chiuse”.

CREMONESE: Allenatore: Massimo Rastelli.



EMPOLI: Allenatore: Pasquale Marino.



La presentazione del match

QUI CREMONESE – La compagine lombarda dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Ravaglia in porta, pacchetto arretrato formato da Bianchetti, Claiton e Terranova. A centrocampo Valzania in cabina di regia con Arini e Gaetano mezze ali mentre sugli esterni agiranno Zortea e Migliore. Il tandem d’attacco sarà composto da Palombi e Ciofani.

QUI EMPOLI – Il club toscano dovrebbero rispondere col 4-3-3 con Brignoli in porta, pacchetto arretrato formato da Fiamozzi e Antonelli sulle fasce mentre Maietta e Romagnoli centrali. A centrocampo Ricci in cabina di regia con Frattesi e Henderson mezze ali mentre il tridente d’attacco sarà composto da Ciciretti e Tutino sugli esterni con Mancuso punta centrale.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Cremonese – Empoli, valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Cremonese – Empoli

CREMONESE (3-5-2): Ravaglia; Bianchetti, Claiton, Terranova; Zortea, Arini, Valzania, Gaetano, Migliore; Palombi, Ciofani. Allenatore: Rastelli

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Maietta, Antonelli; Frattesi, Ricci, Henderson; Ciciretti, Mancuso, Tutino. Allenatore: Marino

STADIO: Giovanni Zini