Coppa Italia, Cremonese-Empoli: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Cremonese-Empoli: incontro valevole per il quarto turno di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 15

CREMONA – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Cremonese ed Empoli nel match valevole per il quarto turno della Coppa Italia 2019/2020. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per entrambe le squadre: nella Cremonese tandem offensivo composto da Ceravolo e Palombi mentre nell’Empoli coppia d’attacco formata da Piscopo e Mancuso.

CREMONESE (3-5-2): Volpe; Claiton, Bianchetti, Caracciolo, Mogos, Arini, Castagnetti Soddimo, Renzetti, Ceravolo, Palombi. Allenatore: Baroni

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Nikolaou, Pirrello; Frattesi, Bajrami, Laribi, Fantacci, Balkovec; Mancuso, Piscopo. Allenatore: Muzzi