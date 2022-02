La partita Cremonese – Parma del 15 febbraio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventiduesima giornata di Serie B 2021/2022

CREMONA – Martedì 15 febbraio, alle ore 18.30, allo Stadio “Dino Zini” di Cremona, andrà in scena Cremonese – Parma, gara valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B 2021/2022. I padroni di casa vengono dal successo esterno per 0-2 contro il Cittadella; sono secondi in classifica, a una lunghezza dalla capolista Lecce e a pari merito con il Pisa, con 41 punti, frutto di dodici vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte; trentasette gol fatti e ventuno subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto quattro vittorie e un pareggio siglando dodici reti e incassandone cinque. Il Parma é reduce dal successo casalingo per 4-1 contro il Pordenone e ora é undicesimo, a pari merito con Como e Ternana, a quota 28 punti, con un cammino di sei partite vinte, dieci pareggiate e sedici perse; ventuno reti segnate e quaranta incassate. Il suo bilancio nelle ultime cinque partite giocate é di due vittorie, due pareggi e una sconfitta con sette gol fatti e tre subiti. Nella gara di andata, lo scorso 18 settembre, i lombardi vinsero col risultato di 2-1. A dirigere il match sarà Francesco Cosso di Reggio Calabria, coadiuvato dagli assistenti Matteo Passeri di Gubbio e Francesca Di Monte di Chieti. Quarto ufficiale sarà Daniele Rutella di Enna. Al VAR ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo , con assistente Salvatore Affatato di Verbano Cusio Ossola.

Tabellino

CREMONESE: Carnesecchi M., Baez J., Bianchetti M., Castagnetti M., Di Carmine S. (dal 1′ st Ciofani D.), Fagioli N. (dal 20′ st Bartolomei P.), Okoli C., Rafia H. (dal 1′ st Gondo C.), Sernicola L., Valeri E., Valzania L. (dal 10′ pt Zanimacchia L.). A disposizione: Ciezkowski D., Sarr M., Bartolomei P., Buonaiuto C., Casasola T., Ciofani D., Gaetano G., Gondo C., Meroni A., Ravanelli L., Strizzolo L., Zanimacchia L. Allenatore: Pecchia F..

PARMA: Colombi S., Benedyczak A., Bernabe A. (dal 31′ st Brunetta J.), Cobbaut E., Coulibaly W. (dal 1′ st Man D.), Danilo, Del Prato E. (dal 13′ st Correia F.), Osorio Y., Sohm S., Tutino G. (dal 11′ st Simy), Vazquez F.. A disposizione: Turk M., Balogh B., Bonny A. Y., Brunetta J., Camara D., Circati A., Correia F., Man D., Oosterwolde J., Rispoli A., Schiattarella P., Simy Allenatore: Iachini G..

Reti: al 20′ pt Baez J. (Cremonese), al 11′ st Gondo C. (Cremonese), al 14′ st Zanimacchia L. (Cremonese) al 16′ st Simy (Parma).

Ammonizioni: al 15′ pt Fagioli N. (Cremonese) al 16′ pt Coulibaly W. (Parma), al 35′ pt Bernabe A. (Parma), al 38′ pt Sohm S. (Parma), al 33′ st Brunetta J. (Parma).

Biglietti

I biglietti per assistere al match saranno in vendita secondo le seguenti modalità:

Online: fino a lunedì 14 febbraio alle ore 19 sul sito online sport.ticketone.it

Ricevitorie: fino a lunedì 14 febbraio alle ore 19 nelle ricevitorie autorizzate:

– Bar tabaccheria “al Ranch” (via Persico 22, Cremona)

– Mondadori Point (via IV Novembre, Soresina)

– Tabaccheria Maldussi (via Felice Cavallotti – Piadena Drizzona)

Biglietteria stadio:

– lunedì 14 febbraio dalle 17 alle 19.30

– martedì 15 febbraio dalle 15 alle 18

La presentazione del match

QUI CREMONESE – Pecchia dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3, con Carnesecchi tra i pali e con Casasola, Bianchetti, Okoli e Valeri nel reparto difensivo. A centrocampo potremmo trovare dal 1° minuto Valzania e Fagioli Sulla trequarti Zanimacchia, Gaetano e Buonaiuto, di supporto all’unica punta Buonaiuto.

QUI PARMA – La formazione emiliana potrebbe adottare il modulo 3-5-2, con Buffon tra i pali e con Rispoli, Danilo, Osorio e Cobbaut a formare il reparto difensivo. A centrocampo Vazquez, Schiattarella e Bernabè. Tridente offensivo formato da Man, Simy e Benedyczak

Le probabili formazioni di Cremonese – Parma

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Casasola, Bianchetti, Okoli, Valeri; Valzania, Fagioli; Zanimacchia, Gaetano, Buonaiuto. Allenatore: Pecchia

PARMA (4-3-3): Buffon; Rispoli, Danilo, Osorio, Cobbaut; Vazquez, Schiattarella, Bernabè; Man, Simy, Benedyczak. Allenatore: Iachini

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Cremonese – Parma, valido per la ventiduesima giornata di Serie B 2021/2022, sarà visibile in diretta e in su DAZN sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match, sulla piattaforma digitale di Sky e sull’app Sky Go e sulla app di Helbiz Live.