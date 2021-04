Cremonese – Pordenone: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Cremonese – Pordenone di Sabato 10 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 33° giornata di Serie B

CREMONA – Sabato 10 aprile 2021, alle ore 14:00 riflettori puntati su Cremonese – Pordenone, match valido per la giornata 33 di Serie B. Le due squadre si affrontano nuovamente, ricordiamo che nell’ultima circostanza la Cremonese ha colto il successo con il risultato di 1-2. La Cremonese, nelle ultime 5 gare disputate, ha un bilancio di 3 vittorie, 1 pareggi e 1 sconfitte; ha segnato 6 e ha subito 1. Il bilancio del Pordenone è invece di 1 vittorie, 1 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime 5; 4 reti fatte e 7 subite. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta testuale della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali. Nella classifica di Serie B al primo posto c’è l’Empoli con 59 punti, al secondo posto il Lecce con 58 e in terza posizione la Salernitana a quota 54.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

CREMONESE:. A disposizione:



PORDENONE:. A disposizione:





. A disposizione:. A disposizione:

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà DAZN Italia a trasmettere in diretta e in esclusiva la sfida Cremonese – Pordenone , valida per la giornata 33 di Serie B. Gli abbonati potranno seguire la gara da PC, tablet e smarphone sul sito di DAZN. e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Le probabili formazioni di Cremonese – Pordenone

La Cremonese dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3 con Carnesecchi tra i pali, terzini Fiordaliso e Zortea al centro Bianchetti e Terranova. A centrocampo in cabina di regia Castagnetti affiancato da Gustafson e Bartolomei. In attacco il tridente con Valzania e Gaetano come ali e Strizzolo punta centrale. Il Pordenone dovrebbe invece optere per un 4-3-1-2 con Perisan in porta, in difesa Barison e Bassoli centrali e Berra e Falasco terzini. In mediana Calò affiancato da Misuraca e Magnino. In attacco sulla trequarti Zamamrini alle spalle del tandem offensivo formato da Musiolik e Ciurria.

CREMONESE (4-3-3): Carnesecchi; Fiordaliso, Bianchetti, Terranova, Zortea; Gustafson, Castagnetti, Bartolomei; Valzania, Ciofani, Gaetano. Allenatore: Pecchia.

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Berra, Barison, Bassoli, Falasco; Misuraca, Calò, Magnino; Zammarini; Musiolik, Ciurria. Allenatore: Domizzi.