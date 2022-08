Coppa Italia, Cremonese – Ternana 1-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Cremonese – Ternana di Lunedì 8 agosto 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2022-2023

FERRARA – Lunedì 8 agosto, allo Stadio “Paolo Mazza” di Ferrara, andrà in scena Cremonese – Ternana, incontro valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2022-2023; calcio di inizio alle ore 21. Gara secca. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente si andrà ai rigori. Chi passa il turno affronterà la vincente tra Modena e Sassuolo.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: CREMONESE - TERNANA 2-0 (1'T) PRIMO TEMPO 40' azione personale in area di Pettinari che punta Sernicola e calcia con il destro ma palla larga 38' fallo di Palumbo su Zanimacchia e punizione sulla trequarti d'attacco ma nulla di fatto 35' primo giallo della partita per Di Tacchio 34' dalla distanza rasoterra non irresistibile di Castagnetti e in tre tempi con qualche rischio blocca il portiere 32' doppio intervento di Iannarilli prima su un diagonale rasoterra in area di Okerek quindi ci mette un piede sul tentativo di tap in di Ghiglione e palla in corner non sfruttato a dovere 31' cross di Sernicola per Okereke ma colpo di testa alto da buona posizione 30' azione che si sviluppa sulla destra con Okereke per Zanimacchia, discesa a cross morbido preda di Iannarilli 29' traversone di Zanimacchia per Okereke che in area commette fallo su Ghiringhelli 27' si riprende a giocare con il possesso palla per gli umbri. Cross di Palumbo in area per Rovaglia che non arriva a colpire di testa scavalcato dalla traiettoria 25' cooling break a Ferrara, piccola pausa per i giocatori che approfittano per dissetarsi 22' OKEREKEE!!! 2-0 CREMO! Su corner dalla sinistra l'attaccante sul primo palo anticipa di testa Ghiringelli e colpisce sul palo opposto! 22' altra azione al limite di Zanimacchia che prova a mettersi in proprio ma la conclusione rasoterra viene sporcata in angola dalla difesa 20' prova una conclusione con il cucchiario di Palumbo ma sfera sopra la traversa 19' prova a seminare il panico in area Partipilo che prova dal fondo una sponda su Pettinari ma intercetta il ben posizionato Chiriches 15' TSADJOUT!!! VANTAGGIO DELLA CREMONESE! Grande giocata di Zanimacchia alla destra che supera due avversari e in area cross morbido per il colpo di tacco alla Ibrahimovic del compagno con palla che si infila alla destra di Iannarilli con la complicità di un tocco di Bogdan 14' cross di Valeri, buon intervento in uscita di Iannarilli 11' incredibile palla gol sciupata da Partipilo! Dal limite dell'area esterno sinistro di Pettinari a servire a destra il compagno libero in area ma da ottima posizione alza la mira! 10' tentativo di Di Tacchio da fuori area, il giocatore tiene la palla bassa ma termina di alcuni metri sul fondo. Check del VAR per un potenziale rigore ma Giua dice che si può proseguire 7' primo corner per la Ternana dalla sinistra d'attacco, traversone verso il secondo palo dove Pettinari non riesce ad agganciare 5' pressione fallosa di Pettinari, punizione per la Cremonese. Dopo uno scambio Castagnetti scodella in area ma allontana la difesa 3' fasciatura per Chiriches che è pronto a rientrare in campo, un attimo dopo quello di Rovaglia 2' non si chiude uno scambio tra Zanimacchia e Tsadjout, palla in fallo laterale 1' Chiriches e Rovaglia subito a uno scontro testa a testa, i giocatori a bordo campo per alcune medicazioni Partiti! Calcio d'avvio battuto dalla Ternana oggi in maglia a sfondo chiaro, Cremonese in quella rossa Ci siamo! Cremonese e Ternana in campo, tutto pronto a questo 32esimo di Coppa Italia gara secca Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Cremonese - Ternana. Dalle ore 21 seguiremo assieme la sfida di Coppa Italia.

Formazioni ufficiali

CREMONESE (3-4-1-2): 97 Radu; 3 Valeri, 21 Chiriches, 5 Vazquez; 17 Sernicola, 6 Pickel, 19 Castagnetti, 18 Ghiglione; 98 Zanimacchia; 74 Tsadjout, 77 Okereke. A disposizione: 45 Sarr, 22 Ciezkowski, 15 Bianchetti, 60 Ndiaye, 23 Acella, 16 Bartolomei, 62 Milanese, 33 Quagliata, 26 Tenkorang, 10 Buonaiuto, 11 Di Carmine, 9 Ciofani. Allenatore: Alvini.

TERNANA (4-3-2-1): 1 Iannarilli; 24 Ghiringhelli, 26 Bogdan, 19 Capuano, 87 Martella; 34 Agazzi, 14 Di Tacchio, 5 Palumbo; 21 Partipilo, 32 Pettinari; 16 Rovaglia. A disposizione: 12 Krapikas, 33 Vitali, 25 Defendi, 23 Diakite, 4 Sørensen, 3 Celli, 91 Corrado, 8 Proietti, 20 Paghera, 11 Spalluto, 7 Capanni, 99 Ferrante. Allenatore: Lucarelli.

Convocati Cremonese

Portieri: Ciezkowski, Radu, Sarr

Difensori: Aiwu, Bianchetti, Chiriches, Ghiglione, Ndiaye, Sernicola, Valeri, Vasquez, Quagliata

Centrocampisti: Acella, Bartolomei, Buonaiuto, Castagnetti, Milanese, Pickel, Tenkorang

Attaccanti: Ciofani, Di Carmine, Okereke, Tsadjout, Zanimacchia

Convocati Ternana

Portieri: Iannarilli, Krapikas, Vitali

Difensori: Bogdan, Capuano, Celli, Corrado, Defendi, Diakitè, Ghiringhelli, Martella, Sørensen

Centrocampisti: Agazzi, Di Tacchio, Paghera, Palumbo, Proietti

Attaccanti: Ferrante, Partipilo, Pettinari, Rovaglia, Spalluto

Presentazione del match

La Cremonese, neopromossa in Serie A dopo ventisei anni di cadetteria, esordirà al Franchi di Firenze domenica 14 agosto. La Ternana riparte dall’ottimo decimo posto dell’ultimo campionato; debutterà il 14 agosto ad Ascoli. Il match sarà diretto da Antonio Giua di Olbia, coadiuvato dagli assistenti Marco Scatragli di Arezzo e Tiziana Trasciatti di Foligno. Quarto ufficiale sarà Andrea Bordin di Bassano del Grappa. Al VAR ci sarà Aleandro Di Paolo di Avezzano, con assistente Giacomo Paganessi di Bergamo.

QUI CREMONESE – Alvini potrebbe affidarsi modulo 3-4-1-2 con Radu in porta e difesa a tre composta da Aiwu, Chiriches e Vasquez. In mezzo al campo Ascacibar e Castagnetti mentre sulle corsie esterne si muoveranno Ghiglione e Quagliata. Sulla trequarti Zanimacchia, di supporto alla coppia di attacco formata da Ciofani e Okereke.

QUI TERNANA – Per Lucarelli probabile modulo 3-5-2 con Iannarilli in porta e con Ghiringhelli, Diakitè e Capuano pronti a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Proietti affiancato da Palumbo e Agazzi mentre sulle corsie esterne agiranno Capuano e Partipilo. Davanti Donnarumma e Pettinari.

La probabile formazioni di Cremonese – Ternana

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Ascacibar, Castagnetti, Quagliata; Zanimacchia; Ciofani, Okereke. Allenatore: Alvini.

TERNANA (3.5.2): Iannarilli; Ghiringhelli, Diakitè, Capuano, Martella, Agazzi, Proietti, Palumbo, Partipilo, Donnarumma, Pettinari. Allenatore: Lucarelli.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Mediaset su Italia 1 e in streaming attraverso la app o il sito di Mediaset Infinity.