Coppa Italia, Bologna – Cosenza: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Bologna – Cosenza di Lunedì 8 agosto 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2022-2023

BOLOGNA – Lunedì 8 agosto, allo Stadio “Renato Dall’Ara”, il Bologna affronterà il Cosenza nell’incontro valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2022-2023; calcio di inizio alle ore 21.15. Gara secca. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente si andrà ai rigori. Chi passa il turno affronterà il Cagliari.

Obiettivo dello squadra di Mihajlovic é quello di archiviare la clamorosa eliminazione di un anno fa quando al primo turno persero 5-4 dalla Ternana. Finora ha vinto contro Settaurense, Pinzolo e Castiglione delle Stiviere, ma é in cappata in una sconfitta sia contro contro l’AZ Alkmaar (1-0)sia contro il Twente (4-1). Per i felsinei l’esordio in campionato é in programma domenica 14 agosto alle 18 all’Olimpico contro la Lazio. Intanto voci insistenti di mercato delle ultime ore danno Arnautovic partente, con probabile destinazione Manchester United; il club rossoblù, però, smentisce e continua a dichiarare incedibile l’attaccante austriaco. Il Cosenza di Dionigi si appresta ad affrontare il torneo cadetto: debutterà al “Vigorito” contro il Benevento, che lo ha già battuto di misura in amichevole qualche settimana fa. Il match sarà affidata alla direzione di Camplone di Pescara assistito da Massara e Cortese, con quarto uomo Bonacina e addetti VAR Mazzoleni e Muto.

QUI BOLOGNA – Per gli uomini di Mihajlovic probabile modulo 4-4-2 con Skorupski tra i pali e difesa a tre composta da Soumaoro, Medel e Bonifazi con quest’ultimo ad oggi preferito a Mbaye. In mezzo al campo Schouten e Dominguez mentre sulle corsie esterne agiranno De Silvestri e Lykogiannis. Unica punta Arnautovic, supportato dai trequartisti Soriano e Barrow.

QUI COSENZA – Dionigi dovrebbe rispondere col modulo 4-2-3-1 con Matosevic in porta e con Rispoli, Rigione, Vaisanen e Panico pronti a formare il blocco difensivo. In mediana Voca e Vallocchia. Sulla trequarti Brignola, Prestianno e D’Urso di supporto all’unica ponta Larrivey.

Le probabili formazioni di Bologna – Cosenza

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Schouten, Dominguez, Lykogiannis; Soriano, Barrow; Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic

COSENZA (4-2-3-1): Matosevic; Rispoli, Rigione, Vaisanen, Panico; Voca, Vallocchia; Brignola, Prestianni, D’Urso; Larrivey. Allenatore: Dionigi.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Mediaset su Italia 1 e in streaming attraverso la app o il sito di Mediaset Infinity.