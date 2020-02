Diretta Cremonese – Trapani: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Cremonese – Trapani del 16 febbraio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 15

CREMONESE – Domenica 16 febbraio alle ore 15, allo stadio Giovanni Zini, si gioca Cremonese – Trapani, incontro valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa vengono da tre sconfitte consecutive contro Pisa, Crotone e Spezia e sono al quartultimo posto in classifica con 23 punti. Quattro lunghezze in meno per i siciliani, penultimi in classifica con 19 punti e reduci dalla sconfitta esterna di misura contro la Salernitana. All’andata finì in perfetta parità a reti inviolate.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

Le probabili formazioni di Cremonese – Trapani

La Cremonese dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-2-1 con Ravaglia in porta e retroguardia composta da Bianchetti e Claiton centrali e con Crescenzi e Migliore sulle fasce. A centrocampo Gustafson in regia con Arini e Deli mezze ali. Sulla trequarti Piccolo e Celar a supporto della punta Ceravolo. Probabile modulo 3-5-2 per il Trapani con Carnesecchi tra i pali e difesa composta da Pirrello, Strandberg e Scognamillo. In mezzo al campo Taugourdeau in regia con Luperini e Coulibaly ai fianchi mentre sulle fasce agiranno Kupisz e Grillo. Il tandem d’attacco sarà composto da Pettinari ed Evacuo.

CREMONESE (4-3-2-1): Ravaglia; Crescenzi, Bianchetti, Claiton, Migliore; Arini, Gustafson, Deli; Piccolo, Celar; Ceravolo. Allenatore: Rastelli

TRAPANI (3-5-2): Carnesecchi; Pirrello, Strandberg, Scognamillo; Kupisz, Luperini, Taugourdeau, Coulibaly, Grillo; Pettinari, Evacuo. Allenatore: Castori

Dove seguire Cremonese – Trapani

Il match Cremonese – Trapani, valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.