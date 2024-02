Crotone – Benevento: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Crotone – Benevento di Lunedì 12 febbraio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 25° giornata di Serie C – Girone C

CROTONE – Lunedì 12 febbraio 2024 , alle ore 20:30 il Crotone riceverà il Benevento per la giornata 25 del campionato Serie C – Girone C . Le due squadre si affrontano nuovamente, ricordiamo che nell’ultima circostanza la Benevento ha colto il successo con il risultato di 3-2 . Gli ultimi tre precedenti vedono i giallorossi vincenti . Palcoscenico di questo incontro sarà l’Ezio Scida mentre la direzione sarà affidata all’arbitro Valerio Crezzini della sezione di Siena . Sarà coadiuvato dagli assistenti Matteo Pressato di Latina e Andrea Cravotta di Città di Castello; quarto ufficiale Luigi Catanoso di Reggio Calabria . Pronostico a favore della squadra campana con i bookmakers che quotano questo successo a 2.55 mentre il pareggio è dato a 3.05 e la sconfitta a 2.70 .

Nelle ultime 5 sfide la Crotone ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggio e 1 sconfitta realizzando 11 reti e subendone 6 . Zauli deve fare a meno di Loiacono squalificato mentre sono indisponibili Papini, Altobelli, Stronati, D’Errico e Vinicius . Torneranno disponibili si Bove che Gigliotti . Piccolo momento di flessione per i pitagorici che dopo aver conseguito due successi nelle prime gare del 2024 ha pareggiato con Virtus Francavilla e Sorrento, in mezzo la sconfitta in casa dell’Audace Cerignola . Il Benevento invece ha ottenuto 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte realizzando 10 reti e subendone 5 . Dopo aver chiuso in 2023 con la sconfitta casalinga con il Catania, il nuovo anno sembra segnare un’inversione di rotta con tutti successi a esclusione del 2-2 in casa del Taranto .

Su questo sito rimarrete aggiornati su tutto ciò che riguarda il match: dalle formazioni ufficiali fino al racconto minuto per minuto dalle ore 20:30 , con la consueta diretta testuale. Sguardo alla classifica aggiornata dove la Juve Stabia è in vetta Serie C – Girone C con 54 , seguita da Picerno con 48 e Avellino con 44 quindi Benevento 43, Taranto 42, Casertana 41 e Crotone 40 .

Tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CROTONE-BENEVENTO]

CROTONE:. A disposizione:



BENEVENTO:. A disposizione:



Reti:



Zauli: “Partita importantissima classifica alla mano”

“Sicuramente saremo in emergenza in difesa tra i vari infortunati e Loiacono squalificato, ma ho piena fiducia in chi scenderà in campo. La partita è di cartello, importantissima classifica alla mano. A prescindere da chi giocherà ci stiamo allenando per fare una gara da protagonista e vincerla, sarebbe bello, sarebbe vendicarsi del match d’andata che è andato com’è andato. Vogliamo fare assolutamente una delle nostri migliori partite”.

I convocati del Crotone

Portieri: 22 D’Alterio, 1 Dini, 12 Valentini.

Difensori: 13 Battistini, 5 Bove, 14 Crialese, 6 Gigliotti, 3 Giron, 21 Leo, 33 Rispoli.

Centrocampisti: 17 Bruzzaniti, 7 D’Ursi, 8 Felippe, 26 D’Angelo, 19 Tribuzzi, 28 Vitale, 24 Zanellato.

Attaccanti: 29 Cantisani, 10 Comi, 9 Gomez, 11 Kostadinov, 93 Tumminello.

I convocati del Benevento

Portieri: 22 Giangregorio Matteo, 12 Manfredini Niccolò, 24 Paleari Alberto.

Difensori: 3 Benedetti Amedeo, 20 Berra Filippo, 96 Capellini Riccardo, 5 Masciangelo Edoardo, 58 Pastina Christian, 23 Rillo Francesco, 28 Terranova Emanuele, 25 Viscardi Angelo.

Centrocampisti: 21 Agazzi Davide, 16 Improta Riccardo, 8 Kubica Krysztof, 31 Nardi Filippo, 14 Pinato Marco, 18 Simonetti Pierluigi, 38 Talia Angelo.

Attaccanti: 98 Bolsius Don, 30 Carfora Lorenzo, 10 Ciano Camillo, 99 Ciciretti Amato, 11 Ferrante Alexis, 90 Lanini Eric, 9 Marotta Alessandro, 27 Starita Ernesto.

Probabili formazioni di Crotone – Benevento

CROTONE (3-5-2): Dini; Battistini, Rispoli, Bove; Giron, Vitale, Zanellato, D’Angelo, Tribuzzi; Tumminello, Gomez. Allenatore: Zauli

BENEVENTO (3-4-3): Paleari; Berra, Capellini, Pastina; Improta, Agazzi, Nardi, Masciangelo; Ciano, Lanini, Starita. Allenatore: Autieri

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Crotone – Benevento , sarà trasmessa su Sky Sport al canale 251 e in chiaro su Rai Sport al canale 58. Gli abbonati Sky potranno seguirla attraverso Sky Go sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, anche soltanto collegandosi al sito ufficiale della piattaforma. C’è inoltre la possibilità di vedere la partita su Now Tv.