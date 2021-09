Crotone – Lecce 0-2: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Crotone – Lecce del 21 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la quinta giornata di Serie B

CROTONE – Questa sera, martedì 21 settembre, alle ore 20:30 andrà in scena Crotone–Lecce, incontro valido per il turno infrasettimanale della quinta giornata di Serie B. I padroni di casa sono reduci da due pareggi consecutivi, di cui l’ultimo 2-2 sul campo del Brescia. Attualmente la classifica recita quindicesimo posto a quota 3 punti, a sole tre lunghezze di vantaggio rispetto alla zona retrocessione. C’è bisogno di ingranare la marcia e quella di domani sarà l’occasione utile per sfruttare anche il fattore casa, seppur in un Ezio Scida a capienza ridotta. Di contro c’è il Lecce, reduce dalla vittoria casalinga per 3-2 contro l’Alessandria. I giallorossi occupano la dodicesima posizione a quota 5 punti, a due di distanza dalla zona playoff. Entrambe le compagini sono dunque partite a rilento rispetto alle proprie aspettative, c’è bisogno di far punti per alzare finalmente l’asticella. Crotone-Lecce, ci si aspetta spettacolo sul piano tecnico, ma soprattutto tanto agonismo in una vera e propria battaglia made in Sud. Chi la spunterà?

RISULTATO IN DIRETTA: CROTONE-LECCE 0-2 SECONDO TEMPO 46' Squadre in campo per il secondo tempo, siamo pronti, si inizia! 46' Gli fa spazio Davide Mondonico per Crotone 46' Spazio a Ionuţ Nedelcearu, nuova mossa per l'allenatore 46' Lascia il campo Marco Sala per Crotone 46' Entra in campo Salvatore Molina per Crotone 46' Gli fa spazio Godfred Donsah per Crotone 46' Spazio a Miloš Vulić, nuova mossa per l'allenatore PRIMO TEMPO 45' Doppio fischio del direttore di gara e squadre che lasciano il terreno di gioco sul risultato di 0 a 2. Non perdevi il secondo tempo fra poco qui 29' L'arbitro estrae il cartellino giallo all'indirizzo di Alessandro Tuia 23' Arriva il gol per Lecce con Francesco Di Mariano, assist di Gabriel Strefezza! Questo il nuovo risultato 0 a 2 tra le due squadre 20' Il direttore di gara estrae il giallo a Nahuel Estévez 4' Ed è gol! Francesco Di Mariano assist di Mario Gargiulo. Il risultato cambia, 0 a 1 adesso 1' Finalmente si parte! Calcio d'avvio battuto, prepariamoci a gustarci l'incontro



Benvenuti da Calciomagazine alla gara Crotone – Lecce, seguiremo i fatti salienti in tempo reale CROTONE: Marco Festa; Davide Mondonico (dal 1' st Ionuţ Nedelcearu), Simone Canestrelli, Marco Sala (dal 1' st Miloš Vulić), Nehuén Paz, Vasile Mogoș, Nahuel Estévez, Ahmad Benali, Godfred Donsah (dal 1' st Salvatore Molina), Samuele Mulattieri, Mirko Marić. A disposizione: Nikita Contini, Gianluca Saro, Giuseppe Cuomo, Santiago Visentin, Niccolò Zanellato, Pasquale Giannotti, Thomas Schirò, Brian Oddei, Augustus Kargbo. Allenatore: Francesco Modesto.



LECCE: Gabriel; Fabio Lucioni, Alessandro Tuia, Valentin Gendrey, Mario Gargiulo, Þórir Jóhann Helgason, Antonino Gallo, Gabriel Strefezza, Morten Hjulmand, Massimo Coda, Francesco Di Mariano. A disposizione: Marco Bleve, Biagio Meccariello, Brynjar Ingi Bjarnason, Antonio Barreca, Arturo Calabresi, Luca Paganini, Marcin Listkowski, John Björkengren, Alexis Blin, Žan Majer, Marco Olivieri, Pablo Rodríguez. Allenatore: Marco Baroni.



La presentazione del match

QUI CROTONE – Modesto si schiera secondo i canoni del 3-4-2-1. In porta Festa, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Nedelcearu, Canestrelli e Paz. Sulle fasce Mogos e Molina, mentre al centro del campo agiranno Estevez e Vulic. Sulla trequarti Kargbo e Benali a supporto di Mulattieri.

QUI LECCE – Baroni risponde col 4-3-3. Fra i pali Gabriel, davanti a lui Calabresi, Meccariello, Lucioni e Barreca. A centrocampo Majer, Hjulmand e Gargiulo. In avanti il trio formato da Di Mariano, Coda e Strefezza.

Le probabili formazioni di Crotone – Lecce

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita, in programma per questa sera alle ore 20:30, sarà visibile in diretta televisiva ed in streaming su Sky Sport e DAZN. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.