Crotone – Messina 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Crotone – Messina di venerdì 23 dicembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventesima giornata del Girone C di Serie C 2022-2023

CROTONE – Venerdì 23 dicembre 2022 allo stadio Ezio Scida andrà in scena Crotone – Messina, gara valida per la ventesima giornata del Girone C di Serie C 2022-2023: calcio di inizio alle ore 14:30. Da una parte, la formazione di Franco Lerda che viene da sette risultati utili consecutivi e dalla vittoria sofferta con il Giugliano (2-3). Dall’altro lato, gli uomini di Gaetano Auteri che vengono da cinque ko di fila dopo il pareggio con il Potenza (1-1) dello scorso tredici novembre. Un testa-coda di scena in Calabria tra il Crotone secondo a quota 45 che insegue il Catanzaro a -6 e il Messina ultimo a 11 punti con la salvezza distante dieci lunghezze. Solamente vittorie e un pareggio in nove partite giocate in casa per i rossoblù mentre i biancobandati in trasferta hanno sempre perso con un passivo di 19 reti subite e un solo gol realizzato, insomma un vero e proprio tabù che va battuto in fretta per poter centrare l’obiettivo. Tre punti d’obbligo per entrambe le compagini: il Crotone per restare in scia della capolista e il Messina per continuare a sperare nella salvezza. A dirigere il match Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1 coadiuvato dagli assistenti Alessandro Antonio Boggiani di Monza e Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore.

CROTONE: Bove D., Calapai L., Chirico C., Crialese C., Dini A. (Portiere), Golemic V., Gomez G., Kargbo A., Petriccione J., Tribuzzi A., Vitale M.. A disposizione: Awua T., Bernardotto G., Branduani P. (Portiere), Carraro M., Gattuso F. (Portiere), Giannotti P., Pannitteri O., Papini F., Rojas L., Tumminello M.



ACR MESSINA: Berto G., Catania L., Fili G., Fofana L., Grillo P., Iannone C., Konate A., Lewandowski M. (Portiere), Mallamo A., Versienti L., Zuppel D.. A disposizione: Balde I., Daga R. (Portiere), D'Amore F., Ferrini M., Fiorani M., Marino R., Napoletano P., Ngombo M.



Formazioni ufficiali di Crotone – Messina

CROTONE: 1 Dini, 5 Golemic, 6 Bove, 9 Gomez, 10 Petriccione, 13 Vitale, 19 Tribuzzi, 23 Crialese, 24 Kargbo, 26 Calapai, 32 Chiricò. A disposizione: 22 Branduani (GK), 12 Gattuso (GK), 7 Giannotti, 11 Bernardotto, 15 Papini, 20 Rojas, 21 Carraro, 77 Pannitteri, 86 Awua, 93 Tumminello. Allenatore: Lerda

MESSINA: 22 Lewandowski, 5 Berto, 6 Fofana, 7 Grillo, 8 Iannone, 9 Zuppel, 14 Konate, 17 Filì, 20 Catania, 27 Versienti, 75 Mallamo. A disposizione: 1 Daga (GK), 4 Marino, 10 Baldè, 15 Ferrini, 28 Fiorani, 39 Ngombo, 70 Napoletano, 80 D’Amore. Allenatore: Cinelli

I convocati del Crotone

Dini, Golemic, Bove, Giannotti, Gomez, Petriccione, Bernardotto, Gattuso, Vitale, Papini, Tribuzzi, Rojas, Carraro, Branduani, Crialese, Kargbo, Calapai, Chiricò, Pannitteri, Awua, Tumminello

I convocati del Messina

Portieri: Daga, Lewandowski.

Difensori: Berto, Ferrini, Filì

Centrocampisti: D’Amore, Fiorani, Fofana, Mallamo, Marino, Napoletano, Konate, Versienti

Attacanti: Balde, Catania, Grillo, Iannone, Ngombo, Zuppel

Presentazione del match

QUI CROTONE – Tra i pali Dini, a sinistra Mogos e a destra Giron con Papini e Golemic nel cuore della difesa. In mezzo al campo Tribuzzi, Petriccione e Awua mentre in avanti il tridente offensivo Chiricò, Gomez e Kargbo.

QUI MESSINA – A difesa di Lewandowski spazio a Ferrini, Trasciani e Berto. Nella linea a quattro di centrocampo ci saranno Versienti, Fofana, Marino e Fiorani mentre nel tridente offensivo Catania, Ngombo e Zuppel.

Le probabili formazioni di Crotone-Messina

CROTONE (4-3-3): Dini; Mogos, Papini, Golemic, Giron; Tribuzzi, Petriccione, Awua; Chiricò, Gomez, Kargbo. Allenatore. Lerda

MESSINA (3-4-3): Lewandowski; Ferrini, Trasciani, Berto; Versienti, Fofana, Marino, Fiorani, Konate; Catania, Ngombo, Zuppel. Allenatore. Auteri

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports, la piattaforma disponibile per PC, tablet e cellulari. La partita sarà trasmessa anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW all’interno della trasmissione Diretta gol con telecronaca di Lucio Rizzica.