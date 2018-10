Serie B – Simy risponde a Bocalon: 1-1 tra Crotone e Salernitana

CROTONE – Nel match valevole per il posticipo della nona giornata del campionato di Serie B Crotone e Salernitana si dividono la posta in palio pareggiando 1-1. Succede tutto nella seconda frazione di gioco con gli ospiti che passano in vantaggio con Bocalon ma i pitagorici, nei minuti di finali, pareggiano con Simy. Con questo pareggio la Salernitana sale a quota 14 mentre il Crotone sale ad 11 punti.

Dopo un primo tempo noioso nella ripresa la Salernitana trova il vantaggio con Bocalon. Il Crotone dopo lo svantaggio reagisce e fa la partita fino al gol del pareggio di Simy. La Saalernitana non riesce ad agganciare il Benevento, mentro il Crotone aggancia la Cremonese in decima posizione

97' Termina qui Crotone-Salernitana 1-1

90' 6 minuti di recupero

89' Assedio del Crotone che sta chiudendo la Salernitana nell'area

86' IL GOL: gran cross di Martella che trova la testa di Simy che schiacchia, può solo toccare Micai che non riesce a respingere. 1-1

86' SIMYYYYYYYYYYY 1-1!!!1

84' Prova Faraoni da fuori area, parato plastica di Micai che blocca la sfera

80' SOSTITUZIONE SALERNITANA ESCE: JALLOW ENTRA: BELLOMO

79' Micaiiiiiiii!!! super su Budimir che da zero metri ha provato di testa, il portiere con un super riflesso dice di no!

78' Spreca una ripartenza in 2-1 la Salernitana con Jallow che si è incaponito troppo sulla palla

77' Budimir aveva trovato il pari, ma era in offside

75' Ci prova Crociata da lontano palla altissima

73' SOSTITUZIONE CROTONE ESCE: Stoian ENTRA: SIMY

73' SOSTITUZIONE SALERNITANA ESCE: Bocalone ENTRA: Djuric

72' Fase di stallo della gara, con il Crotone che prova a creare gioco

65' Piano piano sta uscendo di nuovo la Salernitana dopo la sofferenza post gol

61' La Salernitana dopo il gol è riuscita a creare pochissime azioni

58' SOSTITUZIONE SALERNITA ESCE Odjer ENTRA Castiglia

58' SOSTITUZIONE CROTONE ESCE Molina ENTRA Crociata

58' E' un assedio da parte del Crotone , per il momento la Salernitana resiste

55' Il gol ha scosso il Crotone che da 5 minuti è all'interno della metà campo dei campani

50' IL GOL: Mischia in area del Crotono dagli sviluppi di un calcio d'angolo, Bocalon arriva per primo sulla palla e girandosi manda la palla in rete per l'1-0 granata

50' GOOOOOOOOOOOOOLLL!!! BOCALONNNNN 1-0 SALERNITANAAAA

50' Dopo un primo tempo molto noioso le due squadre sono più vivaci in questa ripresa

47' Ci prova subito Di Tacchio dai 30m, ma la palla finisce in curva

45' Riparte Crotone-Salernitana

45' Finisce qui il primo tempo!

42' Ci prova Sampirisi con la testaq da dentro l'area piccola della Salernitana, la palla però termina alta rispetto alla porta di Micai

36' Ottimo intervento di Migliorini che salva su Budimir dopo che Micai ha sbagliato il rinvio con i piedi

33' Ci prova la Salernitana da lontano, blocca Cordaz

30' E' passata la prima mezz'ora di gara, il risultato è ancora di 0-0. Pochissime le occasioni per le due squadre di sbloccare il risultato

25' Mazzarani direttamente da calcio d'angolo, attento ancora una volta Cordaz

23' Cross di Odjer che il vento trasforma in un tiro, attento Cordaz che manda in angolo

21' La difesa del Crotone non è stata impeccabile in questo primo quarto di gara, molti errori soprattutto di Vaisanen

18' Bocalon aveva trovato la rete, quest'ultima è stata annullata per un fallo netto su un difensore del Crotone da parte dell'attaccante stesso

15' Firenze spreca una ripenza buona per il Crotone, il cross del rossblu è troppo lungo.

12' Le due squadre si stanno studiando, al momento il Crotone sembra più intraprendente

9' C'è un gran vento e questo potrebbe creare dei problemi alle due squadre!

5' Vicina al gol la salernitana: da calcio d'angolo colpo di testa all'indietro di Vaisanen, Bolacon si infila ma manda la palla alta di testa

4' Atmosfera molto calda allo scida! i tifosi del crotone stanno danto spettacolo con fumogeni che rendono difficile la visibilità in campo

0' si parte! buona partita a tutti!

ore 20.00 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di Crotone - Salernitana , match valido per la nona giornata di Serie B.

CROTONE(4-3-3): Cordaz; Faraoni, Vaisanen, Sampirisi, Martella; Rohden, Barberis, Molina(13'st Crociata); Firenze, Budimir, Stoian(28'st Simy). A DISP.: Festa , Figliuzzi , Curado, Cuomo, Golemic, Marchizza, Zanellato, Nanni, Valietti, Aristoteles. ALL.Stroppa

SALERNITANA(3-5-2): Micai; Mantovani, Migliorini, Gigliotti; Casasola, Odjer(13'st Castiglia), Di Tacchio, Mazzarani, Vitale; Bocalon(28'st Djuric), Jallow(35'st Bellomo). A DISP.: Vannucchi, Lazzari , Pucino, D. Anderson, Di Gennaro, Vuletich, Palumbo, Orlando, A. Anderson. ALL. Colantuono

RETI: 5'st Bocalon (S), 41' Simy (C)

AMMONIZIONI: 21'st Bocalon(s), 45' +3'st Casasola (S)

ESPULSIONI

RECUPERO: 6' nel secondo tempo

Domenica 28 ottobre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca in diretta.