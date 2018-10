Serie B – Il Crotone torna a vincere: battuto il Padova 2-1

La compagine pitagorica vince grazie alle reti di Spinelli e Firenze mentre agli ospiti a nulla serve il momentaneo pari di Bonazzoli.

CROTONE – Nel match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie B 2018/2019 il Crotone torna a vincere battendo il Padova 2-1. Partita intensa con i padroni di casa che passano subito con Spinelli chiudendo la prima frazione in vantaggio. Nella ripresa gli ospiti pareggiano con Bonazzoli ma ci pensa Firenze a regalare tre punti d’oro alla compagine calabrese. Con questo successo, infatti, la squadra pitagorica sale a quota 10 mentre il Padova resta a 6.

Il racconto del match

RISULTATO FINALE 2-1 SECONDO TEMPO 90'+4' Triplice fischio! 90' Assegnati quattro minuti di recupero. 87' Ci prova Capello, palla a lato. 85' Esaurisce i cambi anche Stroppa. Esce Rohden, entra Crociata. 84' Terzo ed ultimo cambio per il Padova. Esce Ceccaroni, entra Cisco. 81' Finale di gara in salita per gli ospiti, rimasti in dieci ed in svantaggio. 80' Cambio nel Padova. Esce Salviato, entra Zambataro. 77' Espulso Della Rocca! Doppia ammonizione per il centrocampista del Padova! 77' Inserimento centrale di Rohden, un rimpallo favorisce Firenze che sigla il 2-1! 76' FIRENZEEE! IL CROTONE TORNA IN VANTAGGIO! 73' Crotone vicino al vantaggio! Colpo di testa di Budimir, palla fuori di poco. 71' Primo cambio nel Padova. Fuori Pulzetti, entra Belingheri. 69' È un doppio cambio, Simy subentra a Spinelli. 69' Primo cambio nel Crotone. Esce Molina, dentro Stoian. 65' Broh si invola sulla fascia destra, poi fa partire il traversone per Capelli, che lascia scorrere per Bonazzoli. L'ex attaccante dell'Inter calcia col mancino e firma il pareggio! 64' BONAZZOLI! PAREGGIA IL PADOVA! 62' Ammonito Capelli. 56' Ci prova ancora Bonazzoli col mancino, Cordaz non si fa soprendere neanche questa volta. 53' Padova vicino al pareggio! Ci prova Bonazzoli sulla sponda di Capello, para Cordaz! 49' Ci riprova l'autore del primo goal, Spinelli, con una conclusione dalla trequarti, para Merelli. 46' Si riparte! PRIMO TEMPO 45'+1' Fine primo tempo. 45' Assegnato un minuto di recupero. 43' Cappelletti ad un passo dal pareggio! Cross di Contessa, Cappelletti sfrutta l'errore in uscita di Cordaz e incorna di testa: palla fuori di un soffio! 40' Cinque minuti più eventuale recupero al termine della prima frazione, risultato ancora fermo sull'1-0. 38' Giro palla del Crotone, i calabresi cercano di abbassare il ritmo del match. 35' Ammonito anche Molina nel Crotone. 32' Primo cartellino giallo del match. Ammonito Della Rocca nel Padova. 30' I padroni di casa provano a replicare l'azione del vantaggio, cross di Martella per Spinelli, ma l'attaccante argentino questa volta viene anticipato. 27' Ancora pericoloso Pulzetti! Conclusione dalla distanza del centrocampista del Padova, si distende e lo neutralizza Cordaz. 23' Ritmi altissimi allo Scida! Ci prova ancora il Padova con Broh che tenta il cross in mezzo, ma viene ribattuto. 20' Padova vicino al pareggio! Salviati serve l'accorrente Pulzetti che calcia: sfera alta di poco! 16' Reazione del Padova che si spinge in avanti, ma Martella spazza via il pericolo. 13' Primo gol in campionato per l'attaccante argentino! Cross di Martella e incornata vincente del classe '97 che porta in vantaggio il Crotone ! 12' SPINELLI! CROTONE IN VANTAGGIO! 11' Conclusione pericolosa di Capelli che per poco non sorprende Cordaz, si salva il Crotone. 9' Risponde il Crotone con il colpo di tacco di Spinelli su suggerimento di Martella, ma viene murato da Capelli. 5' Broh si invola sulla fascia destra, poi lascia partire il traversone ma libera la difesa calabrese. 3' Pressing subito asfissiante degli ospiti, giro palla del Crotone. 1' Si parte! È iniziata Crotone - Padova! 17.55 Tutto pronto allo stadio Ezio Scida di Crotone, a breve il fischio d'inizio. 17.50 Per quanto concerne il capitolo formazioni Stroppa deve fare a meno di Benali e Nalini, entrambi non convocati. Sulla trequarti spazio a Firenze a supporto di Budimir e Spinelli. Nel Padova, invece, Bisoli si affida al 3-5-2 con il tandem offensivo composto da Bonazzoli e Capello. 17.40 Da una parte il Crotone, reduce da tre sconfitte ed un pareggio nelle ultime quattro partite che gli valgono la tredicesima posizione in classifica, un avvio decisamente deludente per una compagine che l'anno scorso militava in Serie A. Dall'altra il neopromosso Padova, che non vince addirittura dalla seconda giornata: da allora tre sconfitte e due pareggi per la squadra veneta, che attualmente occupa il quindicesimo posto in classifica. 17.30 Amici di Calciomagazine ed appassionati di calcio, benvenuti alla diretta testuale di Crotone-Padova, match valevole per l'ottava giornata di Serie B. IL TABELLINO CROTONE (4-3-1-2): Cordaz; Sampirisi, Vaisanen, Marchizza, Martella; Rohden (85' Crociata), Barberis, Molina (69' Stoian); Firenze; Budimir, Spinelli (69' Simy). Allenatore: Stroppa PADOVA (3-5-2): Merelli; Capelli, Cappelletti, Ceccaroni (84' Cisco); Salviato (80' Zambataro), Broh, Della Rocca, Pulzetti (71' Belingheri), Contessa; Bonazzoli, Capello. Allenatore: Bisoli Reti: 12' Spinelli, 76' Firenze (C), 64' Bonazzoli (P) Ammonizioni: Della Rocca, Capelli (P) Molina (C) Espulsioni: Della Rocca (P) Recupero: 1' pt, 4' st Stadio: Ezio Scida ​​​

La presentazione del match

Da una parte c’è la compagine pitagorica che è reduce dalla sconfitta di Palermo. Dodicesima posizione in classifica per i calabresi che hanno raccolto soltanto sette punti in sette giornate. Non se la passano meglio i veneti che, nella giornata prima della sosta, hanno perso 4-1 in casa del Brescia. I neo promossi occupano la quattordicesima posizione in classifica con sei punti conquistati in sette giornate.

QUI CROTONE – Stroppa dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-1-2 con Cordaz in porta, pacchetto difensivo composto da Sampirisi e Martella sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Vaisanen e Marchizza. A centrocampo Barberis in cabina di regia con Rodhen e Molina mezze ali mentre in attacco Stoian a supporto del tandem offensivo composto da Firenze e Budmir.

QUI PADOVA – Bisoli dovrebbe mandare in campo i suoi col 3-5-2 con Merelli in porta, reparto arretrato formato da Ravanelli, Capelli e Ceccaroni. A centrocampo Della Rocca in cabina di regia con Cappelletti e Pulzetti mezze ali mentre sulle corsie spazio a Salviato e Contessa. In attacco coppia formata da Capello e Bonazzoli.

Dove vederla in TV e in streaming

Crotone – Padova, incontro valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie B, sarà trasmessa esclusivamente su DAZN.

Le probabili formazioni di Crotone – Padova

CROTONE (4-3-1-2): Cordaz; Sampirisi; Vaisanen, Marchizza, Martella; Rohden, Barberis, Molina; Stoian; Budimir, Firenze. A disposizione: Festa, Curado, Cuomo, Golemic, Valietti, Faraoni, Crociata, Romero, Zanellato, Simy, Spinelli, Nanni. Allenatore: Stroppa.

PADOVA (3-5-2): Merelli; Ravanelli, Capelli, Ceccaroni; Salviato, Cappelletti, Della Rocca, Pulzetti, Contessa; Capello, Bonazzoli. A disposizione: Perisan, Serena, Zambataro, Broh, Belingheri, Pinzi, Chinellato, Mandorlini, Guidone, Cisco.Allenatore: Bisoli

ARBITRO: Serra della sezione di Torino

STADIO: Ezio Scida