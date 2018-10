Juventus – Genoa live: cronaca e risultato in tempo reale

Diretta di Juventus – Genoa: presentazione, formazioni e risultato in tempo reale dell’incontro valido per la nona giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

TORINO – Questo pomeriggio alle ore 18 si giocherà Juventus – Genoa, sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la compagine bianconera ha cominciato perfettamente la stagione vincendo dieci partite su dieci tra campionato e Champions League. Nell’ultimo turno successo comodo in casa dell’Udinese per la squadra di Allegri che guida la classifica con 24 punti. Dall’altra parte, invece, c’è il Grifone che sta vivendo un momento particolare: dodici punti in classifica con una partita da recuperare per i liguri che, però, sono reduci dall’esonero a sorpresa di Ballardini. Al suo posto è stato richiamato Juric viste le divergenze tra l’ex tecnico e il presidente Preziosi. Nell’ultima giornata, quella prima della sosta, la squadra ligure ha perso in casa col Parma.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Sabato 20 ottobre alle ore 17:15 le probabili formazioni, dalle 18 la webcronaca in diretta.

La presentazione della sfida

QUI JUVENTUS – Allegri dovrebbe schierare la sua squadra col 4-3-3 con Szczesny titolare tra i pali, pacchetto difensivo composto da Cancelo e Alex Sandro sulle fasce mentre al centro Benatia in coppia con Bonucci. A centrocampo Pjanic in cabina di regia con Matuidi ed Bentancur mezze ali mentre in avanti spazio al tridente composto da Bernardeschi, Mandzukic e Cristiano Ronaldo.

QUI GENOA – Juric, alla sua prima dopo il ritorno, dovrebbe mandare in campo il suo Genoa col 3-5-2 con Radu in porta, pacchetto arretrato composto da Biraschi, Gunter e Criscito. A centrocampo Sandro in cabina di regia con Romulo e Hiljemark mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Pereira e Lazovic. In attacco tandem offensivo composto da Pandev e Piatek.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva sulle reti Sky: in particolare su Sky Sport HD (canale 251) e Sky Supercalcio (canale 244). Per chi possiede un abbonamento, sarà inoltre possibile vederla in streaming su Sky Go.

Le probabili formazioni di Juventus – Genoa

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo, Mandzukic. A disposizione: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Chiellini, Dybala, Douglas Costa, Barzagli, Cuadrado, Kean, Emre Can, Rugani. Allenatore: Massimiliano Allegri.

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Gunter, Criscito; Pereira, Romulo, Sandro, Hiljemark, Lazovic; Pandev, Piatek. A disposizione: Marchetti, Vodisek, Lisandro Lopez, Lapadula, Kouamé, Mazzitelli, Romero, Rolon, Bessa, Lakicevic, Omeonga, Medeiros, Zukanovic. Allenatore: Ivan Juric

ARBITRO: La Penna della sezione di Roma 1

STADIO: Allianz Stadium