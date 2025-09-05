Danimarca-Scozia 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Danimarca-Scozia di venerdì 5 settembre 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita delle qualificazioni ai Mondiali

COPENHAGEN – Venerdì 5 settembre alle 20:45 si disputerà Danimarca-Scozia, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali. L’incontro si giocherà al Parken Stadium e sarà diretto dal tedesco Siebert. Le quote vedono nettamente favoriti i danesi, la cui vittoria si trova a 1,50, il pareggio a 4 mentre il successo degli scozzesi è quotato 6.

Dopo l’eliminazione ai quarti agli ultimi Europei contro la Germania, la Danimarca ha deciso di cambiare guida tecnica affidandosi a Riemer al posto di Hjulmand. Da quel momento in poi, la selezione danese ha collezionato cinque vittorie, due a pareggi e tre sconfitte tra Uefa Nations League e amichevoli. La squadra allenata da Riemer punta alla terza qualificazione consecutiva ai Mondiali (sarebbe la prima volta nella sua storia) e per farlo dovrà vedersela con Grecia e Bielorussia oltre alla Scozia.

La vittoria nell’amichevole di giugno contro il Liechtenstein, è servita alla Scozia per interrompere un digiuno di due sconfitte consecutive, contro l’Islanda e la Grecia. Se la prima è ininfluente visto che è un’amichevole, la seconda è stata pesante poiche è costata la retrocessione nella Lega B della Uefa Nations. La selezione guidata da Clarke non partecipa alla fase finale dei campionati del mondo addiritura dall’edizione del 1998 disputata in Francia nonostante si sia qualificata per gli ultimi due Europei.

I precedenti in casa Danimarca in competizioni ufficiali sono 4 e il bilancio dice 2 vittorie a testa.

DANIMARCA: Schmeichel K., Kristensen R., Andersen J., Christensen A., Maehle J., Dreyer A. (dal 29' st Froholdt V.), Hojbjerg P., Hjulmand M., Damsgaard M., Dolberg K. (dal 16' st Gronbaek A.), Biereth M. (dal 29' st Hojlund R.). A disposizione: Dorgu P., Froholdt V., Gaaei A., Gronbaek A., Hermansen M., Hogsberg L., Hojlund R., Jorgensen F., O'Riley M., Osula W., Skov Olsen A., Vestergaard J. Allenatore: Riemer B..



SCOZIA: Gunn A., Hickey A. (dal 25' st Johnston M.), Souttar J., Hanley G., Robertson A., McGinn J., McTominay S., Christie R. (dal 38' st McLean K.), Adams C. (dal 38' st Hirst G.), Ferguson L., Dykes L. (dal 38' st Doak B.). A disposizione: Bowie K., Clark Z., Doak B., Doig J., Gilmour B., Hendry J., Hirst G., Johnston M., Kelly L., McKenna S., McLean K., Miller L. Allenatore: Clarke S..



Reti:



Ammonizioni: al 4' pt Hojbjerg P. (Danimarca), al 40' st Andersen J. (Danimarca), al 45'+1 st Froholdt V. (Danimarca) al 36' pt Hickey A. (Scozia), al 44' pt Christie R. (Scozia), al 14' st Ferguson L. (Scozia), al 27' st Johnston M. (Scozia).

La presentazione del match

QUI DANIMARCA – Pochi dubbi per Riemer che dovrebbe schierare Schmeichel tra i pali, in difesa Kristensen, Andersen, Vestergaard e Dorgu, a centrocampo a destra Dreyer, a sinistra Damsgaard, in mezzo al campo la coppia composta da Hojbjerg, Hjulmand, in attacco Biereth e Hojlund.

QUI SCOZIA – Clarke dovrebbe mandare in campo il suo undici tipo che vede Gunn in porta, difesa a quattro formata da Johnston, Souttar, McKenna e Robertson, Gilmour e Ferguson a formare la diga davanti la difesa, sulla trequarti McGinn, McTominay e Adams in appoggio a Hirst.

Le probabili formazioni

DANIMARCA (4-4-2): Schmeichel; Kristensen, Andersen, Vestergaard, Dorgu; Dreyer, Hojbjerg, Hjulmand, Damsgaard; Biereth, Hojlund. Allenatore: Riemer

SCOZIA (4-2-3-1): Gunn; Johnston, Souttar, McKenna, Robertson; Gilmour, Ferguson; McGinn, McTominay, Adams; Hirst. Allenatore: Clarke

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro non si potrà seguire in diretta sui canali TV in quanto i diritti della Nations League, in Italia, non sono stati assegnati.