Davide Nicola è l’Allenatore Gentleman 2024/2025

Il premio Allenatore Gentleman 2024/2025 va a Davide Nicola, nel ricordo di Gigi Simoni. Cerimonia a Milano con Lega B e famiglia Simoni

MILANO – È Davide Nicola il nuovo Allenatore Gentleman Serie B 2024/2025, riconoscimento dedicato alla memoria di Gigi Simoni e assegnato dai venti tecnici della Serie BKT. Dopo Claudio Ranieri, premiato tre volte, e Stefano Pioli, vincitore della prima edizione, il trofeo approda per la prima volta nelle mani dell’attuale allenatore della Cremonese.

La consegna è in programma a Milano, martedì 10 febbraio alle 15.30, presso la sede della Lega Serie B. Nicola riceverà la Torretta di San Siro, simbolo di un premio che celebra i valori più autentici del calcio: stile, correttezza e Fair Play. Valori che, secondo gli organizzatori, l’allenatore incarna con coerenza e passione.

Il riconoscimento, promosso dal Premio Gentleman di Gianfranco Fasan insieme alla Lega Serie B, rende omaggio alla figura di Simoni, storico tecnico di Inter, Pisa e Cremonese. Alla cerimonia saranno presenti la famiglia dell’allenatore scomparso, i giornalisti Luca Tronchetti e Alberto Cerruti, il presidente del CONI Lombardia Marco Riva e il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin.

Nella motivazione ufficiale si sottolinea come Nicola, proprio come Simoni, abbia sempre mostrato stile e rispetto, oltre ai risultati ottenuti in carriera. Una coincidenza significativa lega i due: fu infatti Simoni a far debuttare Nicola in Serie A con il Siena nella stagione 2004/2005.

Il presidente Bedin ha ricordato Simoni come “l’allenatore più vincente della Serie B, ma soprattutto un uomo che si è distinto per modi e stile nello svolgimento del proprio ruolo”. Per questo, ha aggiunto, è naturale che la “famiglia della B” continui a celebrarne la memoria attraverso un premio dedicato.

Soddisfazione anche da parte dell’organizzatore Gianfranco Fasan, che ha ribadito l’importanza di valorizzare i principi di correttezza e Fair Play che Simoni ha sempre rappresentato. La premiazione sarà condotta da Chiara Giuffrida.