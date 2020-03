La Divisione Nazionale 1945-1946 e l’Italia che riparte [VIDEO]

La seconda guerra Mondiale provoca danni catastrofici per il nostro Paese ma il calcio non si ferma giocando un torneo particolare, vince il Torino.

TORINO – Sono passati 74 anni da quel campionato particolare che ha caratterizzato il nostro Paese, disastrato dal secondo dopoguerra. C’è un Italia completamente spacca e impossibile da percorrere senza che non vi siano mine o pericoli di altro genere. Il campionato, nato da poco, è fermo ma nel 1945-1946 riprende attraverso una formula più unica che rara: è la Divisione Nazionale o campionato misto di A-B. L’Italia calcistica è spezzata ed il torneo viene diviso in due gironi (settentrionale e meridionale) e si gioca dal 15 ottobre del 1945 al 28 luglio 1946, un’odissea vera e propria con il Referendum più importante nella storia del Paese nel mezzo.

Sembra un romanzo ma è la realtà, la realtà cruda di un’Italia dilaniata dalla guerra e sospesa tra la fame e la paura di non farcela. Il calcio può essere un antidoto soprattutto nel girone settentrionale dove militano squadre del calibro di Torino, Juventus, Milan e Inter. Il girone è composto da 14 squadre e solo quattro accederanno alle fase successiva: le abbiamo appena elencate. Il Torino chiude il girone davanti a tutti ca quota 42 punti, seguito da Inter con 39, Juventus a quota 35 e Milan a 30 con i rossoneri qualificati dopo aver vinto il doppio spareggio col Brescia (1-1, 2-1). Il girone meridionale, un vero e proprio campionato misto di A-B, offre uno spettacolo diverso con il Napoli ad imporsi, seguita dal sorprendente Bari, dalla Roma e dalla Pro Livorno. Restano fuori Lazio e Fiorentina.

Le finale eight per lo scettro d’Italia si giocano dal 28 aprile al 28 luglio, quattordici partite nell’arco di tre mesi. La prima giornata è un manifesto di superiorità da parte del Torino: i Granata vanno a giocare a Roma e ne mettono 6 nella prima mezz’ora, la partita finirà 7-0. La sfida per lo Scuedetto è interna alla città con Torino e Juventus a battagliare fino alla fine: i bianconeri vincono la sfida d’andata 1-0 ma i Granata concedono lo stesso risultato al ritorno portando a casa due punti vitali. Già perché, ad una giornata dal termine, le due squadre sono appaiate a quota 20 in testa alla classifica: il sorpasso Granata si concretizza grazie al pareggio della Juventus sul campo del Napoli (1-1), il Toro eclissa la Pro Vercelli 9-1 portando a casa il secondo Scudetto consecutivo, il secondo dei cinque che consegneranno il Grande Torino alla Leggenda. Di seguito vi proponiamo un video con i filmati dell’epoca:

La Divisione Nazionale 1945-1946: il successo della Grande Torino