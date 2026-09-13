Dolomiti Bellunesi-AlbinoLeffe 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Dolomiti Bellunesi-AlbinoLeffe di domenica 13 settembre 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C

BELLUNO – Domenica 13 settembre 2026, alle ore 15.00, allo stadio Zugni Tauro di Feltre, la Dolomiti Bellunesi affronterà l’AlbinoLeffe per il quarto turno del campionato di serie C, girone A. Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. La Dolomiti Bellunesi, dopo il successo di misura esterno 1-2 sul campo della Giana Erminio per effetto delle reti siglate da Nucifero, Clemenza e Sia, si ritrova con sette punti all’attivo, frutto di due vittorie ed un pareggio. 2 la differenza reti con quattro gol realizzati e due subiti.

Invece l’AlbinoLeffe, dopo la sconfitta di misura interna 0-1 con il Carpi per effetto del gol di Montipò al 36′ del primo tempo, si ritrova con quattro punti in graduatoria, frutto di una vittoria, un pareggio ed una sconfitta. Differenza reti in perfetto equilibrio con tre gol fatti ed altrettanti subiti. L’incontro sarà diretto da Valerio Vogliacco di Bari, che sarà coadiuvato da Michele Fracchiolla, anch’egli di Bari e Andrea Rizzello di Casarano, il quarto ufficiale sarà Andrea Mazzer di Conegliano, operatore Fvs Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI DOLOMITI BELLUNESI-ALBINOLEFFE]

DOLOMITI BELLUNESI: Sonzogni L., Barbini M., Mondonico D., Gobetti N., Trabucchi N., Saccani M., Mignanelli D., Montenegro L., Agosti L., Clemenza L., Kowalski M.. A disposizione: Beltaief Z., Casanova K., Coan F., Estrella Galeazzi F., Lewis N., Lysionok E., Migliardi F., Morreale M., Sia D., Toci E., Zidouh T. Allenatore: Bonatti A..



ALBINOLEFFE: Baldi G., Sciacca G., Potop S., Sottini E., Barba B., Lombardi A., Agostinelli M., Sassi S., Orfei A., Desogus J., De Paoli A. (dal 26' pt Stanzani L.). A disposizione: Ballo L., Botti M., Ciko S., Generali F., Gusu M., Mandelli A., Michielin M., Simonelli T., Stanzani L. Allenatore: Zaffaroni M..



Reti:

Sonzogni L., Barbini M., Mondonico D., Gobetti N., Trabucchi N., Saccani M., Mignanelli D., Montenegro L., Agosti L., Clemenza L., Kowalski M..Beltaief Z., Casanova K., Coan F., Estrella Galeazzi F., Lewis N., Lysionok E., Migliardi F., Morreale M., Sia D., Toci E., Zidouh T.Bonatti A..Baldi G., Sciacca G., Potop S., Sottini E., Barba B., Lombardi A., Agostinelli M., Sassi S., Orfei A., Desogus J., De Paoli A. (dal 26' pt Stanzani L.).Ballo L., Botti M., Ciko S., Generali F., Gusu M., Mandelli A., Michielin M., Simonelli T., Stanzani L.Zaffaroni M..

Le dichiarazioni

Andrea Bonatti ha descritto la settimana della Dolomiti Bellunesi come complessa, segnata da recuperi importanti ma anche da nuove assenze che rendono difficile gestire tre impegni in pochi giorni. Il tecnico, squalificato, ha chiarito di non aver mancato di rispetto alla terna arbitrale e ha sottolineato come lo staff sia pronto a sostituirlo senza alterare l’identità tattica della squadra, basata su un 3-5-2 intenso, aggressivo e molto orientato ai duelli e alle transizioni. Bonatti ha evidenziato la necessità di mantenere un livello di attenzione altissimo, conservando entusiasmo e sistemando diversi dettagli che ancora richiedono miglioramento. Ha chiesto alla squadra maggiore capacità di lettura dei momenti della partita e ha ricordato che il percorso è lungo e va affrontato una gara alla volta, sperando di non perdere altri giocatori. Si aspetta inoltre che chi ha avuto meno spazio acceleri la propria crescita, perché il collettivo ha bisogno del contributo di tutti.

Alessandro Orfei ha analizzato l’avvio di stagione dell’AlbinoLeffe sottolineando come la squadra abbia alternato momenti di controllo a fasi più complicate, dinamiche che considera parte naturale del gioco. A suo giudizio, l’aspetto più positivo è la capacità del gruppo di reagire ogni volta che si trova in difficoltà, riuscendo spesso a prendere in mano la partita dopo un avvio in salita. Ha riconosciuto una certa frustrazione per le occasioni non concretizzate, ma ha evidenziato come la produzione offensiva sia un segnale incoraggiante in vista dei prossimi impegni. Guardando alla sfida con la Dolomiti Bellunesi, Orfei ha ricordato la solidità degli avversari e la necessità di preparare il match con attenzione. Sul piano personale si è detto in crescita: dopo due ingressi dalla panchina, ha disputato 90 minuti nell’ultima gara, trovando fiducia grazie al lavoro del mister e all’ambiente. Convinto di poter migliorare ancora, vede nell’AlbinoLeffe un contesto ideale per crescere e ottenere soddisfazioni.

La presentazione del match

QUI BELLUNO – Andrea Bonatti dovrebbe affidarsi al 4-3-2-1 con Sonzogni a difesa della porta; Saccani, Mondonico, Gobetti e Trabucchi a completare il pacchetto difensivo; Cossalter, Montenegro e Ba in mediana; Clemenza e Mignanelli dietro all’unica punta Kowalski.

QUI ZANICA – Invece Marco Zaffaroni dovrebbe rispondere con il 3-5-2 con Baldi tra i pali; Sciacca, Potop e Boloca a completare il reparto arretrato; Orfei, Lombardi, Mandelli, Sassi e Bertin a metà campo; De Paoli e Sali in avanti.

Le probabili formazioni di Dolomiti Bellunesi-AlbinoLeffe

DOLOMITI BELLUNESI (4-3-2-1): Sonzogni; Saccani, Mondonico, Gobetti, Trabucchi; Cossalter, Montenegro, Ba; Clemenza, Mignanelli; Kowalski. Allenatore: Andrea Bonatti.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Baldi; Sciacca, Potop, Boloca; Orfei, Lombardi, Mandelli, Sassi, Bertin; De Paoli, Sali. Allenatore: Marco Zaffaroni.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 256), su Sky Go e Now Tv.