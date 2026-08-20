Domani Italia–Cina alla BTS Arena: terzo test verso i Mondiali

La Nazionale Femminile affronta domani la Cina a Trento (ore 19.30, SkySportBasket). Terza amichevole verso la FIBA Women’s World Cup

La Nazionale Femminile torna in campo domani per la terza amichevole di preparazione alla FIBA Women’s World Cup (Berlino, 4-13 settembre). Dopo il doppio test di Kortrijk contro il Belgio, le Azzurre affronteranno la Cina alla BTS Arena di Trento, con palla a due alle 19.30 e diretta su SkySportBasket.

Lo staff tecnico definirà nelle prossime ore le 12 convocate che scenderanno in campo, valutando le condizioni di Martina Kacerik e Laura Spreafico, entrambe monitorate dopo gli ultimi allenamenti.

A sostenere le Azzurre ci sarà anche la Nazionale Maschile, impegnata il giorno successivo, sempre alla BTS Arena, nella dodicesima edizione della Trentino Basket Cup contro l’Estonia. Alle 15.00 del 22 agosto, inoltre, è previsto uno scrimmage a porte chiuse con la Cina. Il percorso proseguirà poi all’Acqua Acetosa il 25 agosto, prima della partenza per Parigi, dove l’Italia affronterà la Francia il 27 e 28 agosto. Il 1° settembre è fissata la partenza per Berlino.

Italia–Cina: un test che vale doppio

La Cina è una delle avversarie dell’Italia al Mondiale, con lo scontro diretto fissato per il 7 settembre. Vicecampionessa del mondo nel 2022 e quarta nel ranking FIBA, la formazione asiatica rappresenta un ostacolo di altissimo livello.

I precedenti tra le due Nazionali sono 18, con un bilancio perfettamente in equilibrio: 9 vittorie Italia – 9 vittorie Cina. Il primo incrocio risale al 13 luglio 1973 a Messina (successo azzurro 72-48). L’ultimo confronto è del 24 maggio 2023 a Vigo: la Cina vinse 63-62.

Capobianco: “Una sfida che ci farà crescere”

Il commissario tecnico Giovanni Capobianco ha presentato così la partita: «La sfida con la Cina è un banco di prova di grande rilevanza. Affronteremo una squadra che ritroveremo ai Mondiali, il che aggiunge interesse all’incontro. Stiamo seguendo un percorso di crescita strutturato per tappe: il Belgio ci ha mostrato aspetti positivi e limiti da superare. Lavorando con dedizione, ogni limite può diventare un’opportunità».

Capobianco ha poi analizzato le caratteristiche dell’avversaria: «Ci confronteremo con le vicecampionesse del mondo, una squadra con grande energia sugli esterni e un reparto centri imponente. Abbiamo voluto test di alto livello proprio per ampliare gli orizzonti di gioco e abituarci a strutture tattiche differenti».

La visita alla Campana dei Caduti

Ieri sera la Nazionale ha visitato la Campana dei Caduti, simbolo internazionale di pace che domina la valle di Rovereto. Olbis Andrè ha consegnato a Lorenzo Saiani, vice-reggente della Fondazione, una maglia azzurra con la scritta “Pace”.

La Campana, “Maria Dolens”, ha raggiunto nel 2025 il traguardo dei 100 anni dal primo rintocco. Fusa con il bronzo dei cannoni delle ex nazioni belligeranti della Prima Guerra Mondiale, è oggi la campana a distesa più grande del mondo: 3,21 metri di diametro, 22.639 tonnellate di peso. Ogni sera, dal Colle di Miravalle, suona 100 rintocchi in memoria dei caduti di tutte le guerre.