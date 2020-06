Diretta Empoli – Benevento 0-0: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Empoli – Benevento del 26 giugno 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie B

EMPOLI – Questa sera, venerdì 26 giugno, alle ore 21 si giocherà Empoli – Benevento, incontro valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Da una parte c’è la formazione toscana che ha ricominciato la stagione perdendo in casa dello Spezia ed in classifica occupa la nona posizione con 40 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i sanniti che hanno vinto in casa della Cremonese e sono ad un passo dalla Serie A: ai campani, infatti, bastano tre punti per centrare l’aritmetica promozione.

Il tabellino minuto per minuto

EMPOLI: Alberto Brignoli; Domenico Maietta, Simone Romagnoli, Luca Antonelli (dal 35' st Jure Balkovec), Riccardo Fiamozzi, Davide Frattesi (dal 24' st Szymon Żurkowski), Samuele Ricci (dal 30' pt Leo Štulac), Liam Henderson, Leonardo Mancuso (dal 24' st Stefano Moreo), Amato Ciciretti (dal 1' st Nedim Bajrami), Gennaro Tutino. A disposizione: Paolo Branduani, Filippo Perucchini, Dimitrios Nikolaou, Simone Pinna, Marcello Gazzola, Francisco Sierralta, Filippo Bandinelli. Allenatore: Pasquale Marino.



BENEVENTO: Lorenzo Montipò; Luca Caldirola, Christian Maggio, Alessandro Tuia, Federico Barba, Andrés Tello (dal 30' st Lorenzo Del Pinto), Përparim Hetemaj, Pasquale Schiattarella, Roberto Insigne, Marco Sau (dal 30' st Riccardo Improta), Gabriele Moncini. A disposizione: Nicoló Manfredini, Piergraziano Gori, Francesco Rillo, Gaetano Letizia, Christian Pastina, Bright Gyamfi, Oliver Kragl, Abdallah Basit, Massimo Coda, Giuseppe Di Serio. Allenatore: Filippo Inzaghi.



Reti: al ' pt .



Ammonizioni: al 9' pt Samuele Ricci (EMP), al 12' st Liam Henderson (EMP), al 26' st Andrés Tello (BEN).

La presentazione del match

QUI EMPOLI – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Brignoli in porta, pacchetto difensivo composto da Balkovec e Fiamozzi sulle corsie esterne mentre nel mezzo Maietta e Sierralta. A centrocampo Henderson in cabina di regia con Ricci e Bajrami mezze ali mentre davanti Ciciretti a supporto del tandem offensivo composto da Tutino e Mancuso.

QUI BENEVENTO – Inzaghi dovrebbe puntare sul classico 4-4-2 con Montipò in porta, reparto difensivo composto da Maggio e Barba sulle corsie esterne mentre nel mezzo Volta e Caldirola. A centrocampo Schiattarella e Tello in cabina di regia con Insigne e Improta sulle fasce laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Sau e Coda.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Empoli – Benevento, valido per la trentesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Empoli – Benevento

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Balkovec, Maietta, Sierralta, Fiamozzi, Ricci, Henderson, Bajrami, Ciciretti, Tutino, Mancuso. Allenatore: Marino

BENEVENTO (4-4-2): Montipo; Maggio, Volta, Caldirola, Barba, Improta, Schiattarella, Tello, Insigne, Sau, Coda. Allenatore: Inzaghi

STADIO: Castellani