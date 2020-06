La squadra di Sarri non riesce a trovare il goal nel primo tempo nonostante la superiorità numerica. Nella ripresa trova la goleada con Douglas Costa sugli scudi

TORINO – La formazione bianconera vince largamente in casa favorita dalla superiorità numerica acquisita a partire dal minuto 32 quando Lucioni commette un fallo da ultimo uomo su Bentancur lanciato a rete. Nella prima frazione i salentini riescono a resistere. La chiave di volta arriva al 52′ con l’ingresso in campo di Douglas Costa che regala dinamismo, imprevedibilità e velocità alla manovra juventina. Dybala sblocca il risultato con un sinistro dei suoi, Ronaldo trova il raddoppio su rigore al 62′. C’è spazio anche per il rientrante Higuain che segna all’83’ e per De Ligt, proprio su assist di Costa, che realizza il definitivo 4-0.

La cronaca minuto per minuto

JUVENTUS-LECCE 4-0 RISULTATO FINALE SECONDO TEMPO 91' Il direttore di gara effettua il triplice fischio. Juventus batte Lecce per 4-0 89' Ritmi più bassi in questi minuti finali con i padroni di casa che si limitano a gestire l'ampio vantaggio. 86' 4-0 per il bianconeri!!! Cross a rientrare di Douglas Costa che trova De Ligt che, da pochi passi, la mette dentro di testa. 83' TERZO GOL DELLA JUVENTUS!! Azione personale di Ronaldo che, di tacco, libera Higuain il quale trova la marcatura col mancino. 81' Dopo una lunga serie di passaggi, Cuadrado mette in mezzo un traversone che viene respinto dalla difesa giallorossa. 78' Si rende subito pericoloso il pipita Higuain che calcia forte verso la palla che si spegne di poco a lato. 77' E' il momento di Gonzalo Higuain che prende il posto di Dybala mentre Bernardeschi lascia il posto a Muratore. 75' Ramsey, dopo aver ricevuto in area da Costa, si libera velocemente al tiro e trova la respinta di Gabriel. 74' Douglas Costa arriva sul fondo ma non riesce a crossare prima che la sfera oltrepassi la linea di fondo. 71' De Ligt tenta la conclusione di potenza dalla lunga distanza ma Gabriel è attento e riesce a parare. 69' Ronaldo colpisce di testa in area trovando il colpo di reni di Gabriel che devia in angolo. 68' Ramsey subentra a Bentancur. 67' Pericolosa punizione in area di Dybala sulla quale non riescono ad arrivare, per un soffio, gli attaccanti bianconeri. 65' La formazione di Sarri continua a pressare alta gli avversari che non riescono a sviluppare buone trame di gioco. 62' Ronaldo trasforma dagli undici metri calciando forte e centrale. 2-0 per i padroni di casa. 61' RIGORE PER LA JUVE! Cuadrado crossa basso in area per Ronaldo, il portoghese anticipa Rossettini che lo stende in area e concede il penalty. 60' Ottimo intervanto in spaccata in area di Rossettini che anticipa Ronaldo che si sarebbe trovato da solo a pochi passi dalla porta di Gabriel. 59' Ronaldo riceve al limite, si gira improvvisamente e lascia partire un sinistro che termina di molto a lato. 57' Sul traversone di Costa, Matuidi tenta la sponda di testa in area per un compagno ma non trova nessuno. 55' Contatto in area del Lecce con Dybala e Ronaldo che rimangono a terra ma l'arbitro fa cenno che si può continuare. 53' GOOOOOOOOOOOOLLLLLLL! Paulo Dybala Trova la rete del vantaggio. Ronaldo scambia con l'argentino che lascia partire un mancino di pregevole fattura dal limite che batte Gabriel. 52' Intanto Rabiot lascia il posto a Douglas Costa. 51' Cross teso di Cuadrado che trova la chiusura in corner di un difensore. 49' Bonucci stacca bene e colpisce di testa trovando l'ottima risposta di Gabriel. 46' Ha inizio il secondo tempo della sfida. PRIMO TEMPO 47' Il direttore di gara pone fine alla prima frazione di gioco. 46' Ronaldo prova lo spunto personale ma viene chiuso in corner poco prima del cross. 45' L'arbitro concede 2 minuti di recupero in questo primo tempo. 43' Ancora una clamorosa chance mancata dalla Juve! Bernardeschi, servito in area da Ronaldo, spedisce fuori da pochi passi. 41' Incredibile occasione fallita da Ronaldo!! Il corner battuto da Dybala trova il portoghese che, completamente solo, colpisce di testa mandando la sfera alta sopra la traversa. 40' Cross teso di Rabiot in area messo in corner da un difensore. 38' Vera prova la battuta a rete col mancino ma calcia malissimo. 36' Cross di Dybala per Ronaldo messo in angolo da Vera. Sul corner seguente svetta De Ligt che non colpisce bene di testa. 34' Punizione dalla trequarti per il Lecce. La sfera, che arriva in area, viene spazzata dalla difesa. 31' Espulsione per il Lecce!!! Lucioni controlla male un retropassaggio, Bentancur gli soffia la sfera ma viene steso dallo stesso difensore prima che possa involarsi verso la porta di Gabriel. 29' Dribbling secco al limite di Ronaldo che va alla conclusione di sinistro che termina di poco a lato. 28' Cross mancino di Bernardeschi, Ronaldo prova la rovesciata spettacolare ma non colpisce bene e la palla va fuori. 26' Possesso palla continuo da parte dalla Juventus che però non riesce a creare occasioni pericolose. 23' Bernardeschi, lanciato in profondità, viene pescato nuovamente in off-side. 20' Splendida conclusione mancina dalla lunga distanza da parte di Rabiot, ottima la parata di Gabriel. 18' Contropiede della Juventus, 3 contro 2 ma Bentancur non riesce a servire Ronaldo solo in area. 16' Leggerezza di Cuadrado nel disimpegno, la palla arriva a Mancosu che tira trovando una deviazione prima e l'agevole parata di Szczesny poi. 15' Il Lecce aspetta i bianconeri nella propria metà campo per poi tentare di ripartire velocemente. 13' Cuadrado prova a lanciare Bernardeschi, un difensore copre bene e la palla finisce sul fondo. 10' Cross dalla destra di Bentancur, troppo lungo per i compagni di squadra. 8' Vera prova il cross dopo un'azione insistita del Lecce ma trova la respinta di un difensore. 5' Ripartenza veloce del Lecce, la sfera giunge a Rispoli che, defilato sulla destra, calcia con potenza ma non riesce a trovare la porta avversaria. 2' Bernardeschi prova subito un inserimento pericoloso partendo dalla destra ma viene fermato per fuorigioco. 1' Si Comincia! Il Lecce ha battuto il calcio d'inizio. 21.42 Juventus e Lecce fanno, nuovamente, il loro ingresso in campo insieme alla terna arbitrale. 21.29 I giocatori reintrano negli spogliatoi. 21.15 Le squadre si trovano all'interno del rettangolo di gioco per effettuare il riscaldamento pre-partita 21.00 Per quanto riguarda le due formazioni, la Juventus schiera un modulo decisamente più offensivo con Bernardeschi, Dybala e Cristiano Ronaldo. Higuain, recuperato, entrerà a partita in corso. Matuidi giocherà basso a sinistra. Il Lecce è decisamente più prudente con Mancosu alle spalle dell'unico terminale offensivo Falco. 20.45 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di Juventus-Lecce, incontro valido per la ventottesima giornata di Serie A. IL TABELLINO JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur (68' Ramsey), Pjanic, Rabiot (52' Douglas Costa); Bernardeschi (77' Muratore), Dybala (77' Higuain), Cristiano Ronaldo. A disp.: Pinsoglio, Buffon, Ramsey, Costa, Higuain, Rugani, Olivieri, Muratore, Wesley. Allenatore: Sarri LECCE (4-4-1-1) Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Vera (78' Calderoni); Rispoli, Tachtsidis, Petriccione (46' Rossettini), Shakhov; Mancosu (72' Barak); Falco (63' Babacar). A disp.: Vigorito, Chironi, Radicchio, Rossettini, Monterisi, Meccariello, Saponara, Calderoni, Colella, Maselli, Rimoli, Barak. Allenatore: Liverani RETI: 53' Dybala (J), (61') rig. Ronaldo, 83' Higuain, 86' De Ligt AMMONIZIONI: Bentancur (J) ESPULSIONI: 31' Lucioni (L) RECUPERO: 2 minuti nel primo tempo, 1 minuto nel secondo tempo. STADIO: Allianz Stadium di Torino

La presentazione del match

QUI JUVENTUS – Problemi in difesa per Sarri che dovrebbe mandare in campo la sua squadra col classico 4-3-3 con Szczesny in porta, pacchetto arretrato formato da De Ligt e Bonucci nel mezzo. Sulle corsie esterne, invece, spazio a Cuadrado e Matuidi, il francese sostituirà l’infortunato De Sciglio e lo squalificato Danilo. A centrocampo Pjanic in cabina di regia con Bentancur e Rabiot mezze ali. Inoltre, in attacco spazio al tridente offensivo composto da Bernardeschi, Dybala e Cristiano Ronaldo.

QUI LECCE – I salentini dovrebbero scendere in campo col 4-3-2-1 con Gabriel tra i pali, pacchetto difensivo composto da Donati e Calderoni sulle corsie laterali mentre nel mezzo Lucioni e Meccariello. A centrocampo, poi, Tachtsidis in cabina di regia con Petriccione e Barak mezze ali. Infine, Falco e Mancosu agiranno alle spalle di Babacar, unica punta.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Juventus – Lecce, valevole per l’anticipo della ventottesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Le probabili formazioni di Juventus – Lecce

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Barak Mancosu; Falco, Babacar. Allenatore: Liverani

STADIO: Allianz Stadium