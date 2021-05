Empoli – Cosenza: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Empoli – Cosenza del 4 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentaseiesima giornata di Serie B

EMPOLI – Martedì 4 maggio alle ore 14 si giocherà Empoli – Cosenza, incontro valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021. Da una parte c’è la squadra di Dionisi che viene dalla sconfitta esterna contro l’Ascoli ed in classifica occupa la prima posizione con 67 punti. Promozione in Serie A ad un passo per i toscani che, in caso di successo, sarebbero promossi con due giornate d’anticipo. Dall’altra parte troviamo la squadra di Occhiuzzi che viene dall’importante vittoria casalinga contro il Pescara ed in classifica occupano la quartultima posizione con 35 punti, -5 dall’Ascoli.

La cronaca con commento minuto per minuto

Martedì 4 maggio alle ore 13 le formazioni ufficiali, dalle 14 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI EMPOLI – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Brignoli in porta, pacchetto difensivo composto da Sabelli e Terzic sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Nikolaou e Casale. A centrocampo Stulac in cabina di regia con Haas e Zurkowski mezze ali mentre davanti spazio a Bajrami alle spalle del tandem offensivo composto da La Mantia e Mancuso.

QUI COSENZA – Occhiuzzi dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-1-2 con Falcone tra i pali, reparto arretrato formato da Antzoulas, Idda e Legittimo. A centrocampo Ba e Kone in cabina di regia con Corsi e Crecco sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Tremolada alle spalle della coppia d’attacco formata da Carretta e Gliozzi.

Le probabili formazioni di Empoli – Cosenza

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Sabelli, Nikolaou, Casale, Terzic; Haas, Stulac, Zurkowski; Bajrami; La Mantia, Mancuso. Allenatore: Dionisi

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Antzoulas, Idda, Legittimo; Corsi, Ba, Kone, Crecco; Tremolada; Carretta, Gliozzi. Allenatore: Occhiuzzi

STADIO: Castellani

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Empoli – Cosenza, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.