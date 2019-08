Empoli – Juve Stabia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Empoli – Juve Stabia: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la prima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 18

EMPOLI – Domenica 25 agosto alle ore 18 si giocherà Empoli – Juve Stabia, incontro valevole per la prima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Da una parte c’è la formazione toscana che ha cominciato bene la stagione grazie al successo in Coppa Italia contro il Pescara. Inizio decisamente diverso per la compagine campana che ha salutato anzitempo la competizione per mano dell’Imolese, eliminata a sua volta dal Genoa nel terzo turno.

La cronaca minuto per minuto

La presentazione del match

QUI EMPOLI – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Brignoli in porta, pacchetto difensivo composto da Veseli e Antonelli sulle corsie esterne mentre nel mezzo Maietta e Nikolaou. A centrocampo Stulac in cabina di regia con Dezi e Bandinelli mezze ali mentre davanti Laribi alle spalle del tandem offensivo composto da Mancuso e La Gumina.

QUI JUVE STABIA – La squadra campana dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Branduani in porta, pacchetto arretrato formato da Fazio e Germoni sulle fasce laterali mentre nel mezzo Tonucci e Troest. A centrocampo Addae in cabina di regia con Izco e Mastalli mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Elia, Cissè e Del Sole.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Empoli – Juve Stabia, valevole per la prima giornata del campionato di Serie B, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Empoli – Juve Stabia

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Maietta, Nikolaou, Antonelli, Dezi, Stulac, Bandinelli, Laribi, Mancuso La Gumina. Allenatore: Bucchi

JUVE STABIA (4-3-3): Branduani; Fazio, Tonucci, Troest, Germoni, Addae, Izco, Mastalli; Elia, Cissè, Del Sole Allenatore: Caserta

STADIO: Castellani