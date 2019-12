Diretta Empoli – Livorno: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Empoli – Livorno del 29 dicembre 2019 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di serie B, calcio d’inizio alle 21

EMPOLI – Domenica 29 dicembre, allo Stadio Carlo Castellani di Empoli si giocherà il derby Empoli – Livorno, incontro valevole per la diciannovesima giornata del campionato di serie B 2019-2020, calcio d’inizio previsto per le ore 21.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

EMPOLI:. A disposizione:. Allenatore: Roberto Muzzi.



LIVORNO:. A disposizione:. Allenatore: Paolo Tramezzani.



Reti: al ' pt .

La presentazione del match

I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna di misura sul campo del Cosenza e in classifica occupano la tredicesima posizione con 22 punti. La metà dei punti in meno per gli ospiti ultimi in classifica e reduci da una sconfitta interna contro il Pescara. Si prospetta un derby acceso e combattuto dove entrambe le toscane non stanno facendo un bellissimo campionato, specialmente l’Empoli, che ad inizio campionato aveva ambizioni di promozione diretta e si trova costretta a lottare per la salvezza insieme al Livorno.