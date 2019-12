Diretta Manchester City-Sheffield United: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Manchester City – Sheffield United del 29 dicembre 2019: Presentazione del match, diretta live, probabili formazioni e dove vedere in Tv, la partita valida per la ventesima giornata della Premier League

MANCHESTER – Le due squadre si presenteranno all’Etihad Stadium per la sfida di domenica 29 dicembre con due obiettivi differenti, ma in un certo senso che potrebbero convergere. La squadra allenata da Pep Guardiola, si è qualificata agli ottavi di Champions League. Qui troverà il Real Madrid, un osso durissimo. In campionato invece i Citizens sono incappati in più di un passo falso. Questi hanno portato la squadra degli sceicchi, ad allontanarsi dalla vetta della classifica. Il City è terzo in classifica, ma ormai con undici lunghezze di ritardo. Molte, forse troppe, per provare a riagganciare il Liverpool capolista e campione del mondo per club. La seconda piazza invece dista un solo punto, e quindi si potrebbe raggiungere presto. Lo Sheffield United invece, era partito con altri obiettivi. Certo non aveva intenzione di vincere il campionato, ma si trova comunque in una posizione importante. Ecco perché far punti potrebbe portare lo Sheffield, addirittura in zona Champions League anche a fine torneo. Per credere di poter fare parte delle magnifiche quattro, servirà però fare punti da subito, per non staccarsi dal treno europeo più importante.

Probabili formazioni delle due squadre

Probabile formazione Manchester City (4-3-3) Ederson, Walker, Otamendi, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Gundogan, Silva, Maherz, Aguero, Sterling. All: Guardiola

Probabile formazione Sheffield United (3-5-2) Henderson, Basham, Egan, O’Connel; Baldock, Lundstram, Nordwood, Fleck, Stevens; MC Burnie, MC Goldrick. All: Wilder

Guardiola punta sul grande collettivo e sulla buona vena di Aguero e Sterling. Wilder invece sulla coppia d’attacco e sul perno del centrocampo Nordwood.

Dove vedere la partita in Tv

La partita del 29 dicembre inizierà alle ore 19. La gara sarà visibile su Sky, sia sul satellite che sul digitale terrestre. Oltre a Sky Sport Football potrete vederla anche su altri canali. La trasmissione in tv è prevista per il canale beIN Sports Arabia 2 HD, SuperSport 3 Africa, ESPN2 Sur, Rush, Optus Sport, Sky Sport 2/HD. Sarà visibile inoltre anche in streaming, o tramite la piattaforma sempre di Sky, denominata SkyGo, o tramite altri canali che trasmettono in questo modo, da Now TV fino al canale di bet 365.