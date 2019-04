Empoli – Napoli 2-1: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Empoli – Napoli: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 19

EMPOLI – Questa sera alle ore 19 andrà in scena Empoli – Napoli, incontro valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione toscana che viene dalla sconfitta contro la Juventus ed in classifica è scivolata in terzultima posizione con 25 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine partenopea che è reduce dalla larga vittoria in casa della Roma che le ha permesso di blindare la seconda posizione in classifica con 63 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

EMPOLI - NAPOLI IN DIRETTA 53' IL GOL: dagli sviluppi di un calcio d'angolo Di Lorenzo prende il tempo a tutti e batte Meret

53' GOOOOOOOOOOOOL EMPOLI!!!! DI LORENZOOOOO!!!

50' Giallo per Traore

48' Ancora super Meret! Ottima risposta per Pajac

47' Simulazione di Milik, cartellino giallo

45' Si riprende!

INIZIO SECONDO TEMPO FINE PRIMO TEMPO

48' Fine primo tempo

48' A centimetri dal vantaggio il napoli con Ounas, tiro largo di poco

45' 3' di recupero

44' IL GOL: Zielinski da 25 metri lascia partire un super destro. Non perfetto Provedel. 1-1

44' CHE GOOOOOOLLL!!! SILURO DI ZIELINSKI CHE ROMPE LA PORTA DA 25 METRI

40' Krunic non ce la fa, entra Brighi

38' Super Meret!!!!!!! Tracciante rasoterra di Farias per Caputo che prova a botta sicura. Meret si oppone con un'uscita monstre

37' Ounas ci prova da fuori, ma spedisce alto

36' Il giocatore prova a continuare

35' A terra Krunic, problema all'inguine.

33' Giallo per Koulibaly

32' Pericoloso affondo del Napoli con Zielinski, ma la palla attraversa tutta l'area senza che nessuno la tocchi

28' IL GOL: tiro di Farias da posizione defilata, palla deviata da Zielinski che mette fuorigioco Meret. 1-0

28' GOOOOOOOOOOOOL EMPOLIIIIII!!!!! FARIAAAAAAASS!!

23' Errore colossale di Krunic in ripartenza che sbaglia la scelta e cestina tutto.

22' Occasione importante per Milik, bravo Provedel che blocca da posizione ravvicinata

21' Farias in scivolata ci prova. Palla fuori

19' Azione coinvolgente del Napoli che porta Younes al tiro. Palla larga di poco

17' Buona occasione per Callejon, ma il suo tiro è murato

15' Passato il primo quarto d'ora. Poche emozioni al Castellani

12' Buon Empoli in questo inizio di gara

8' Koulibaly mura il tiro di Caputo. Palla in angolo

6' Prova Zilinski da lontano, blocca con facilità Provedel

5' Cross tagliato di Callejon, ottima uscita di Provedel che anticipa Milik

3' Cross pericoloso di Malcuit, libera la difesa dell'Empoli

0' Inizio partita

INIZIO PARTITA ore 18.59 Squadre in campo per il saluto

ore 18.55 Le squadre sono nel tunnel

ore 18.20 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti nella diretta di Empoli - Napoli. Il match è valido per la trentesima giornata di Serie A TABELLINO LIVE Empoli (3-5-2): Provedel; Maietta, Silvestre, Veseli; Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Krunic(40' Brighi), Pajac; Farias, Caputo. A disposizione: Perucchini, Saro, Antonelli, Pasqual, Capezzi, Oberlin, Ricci, Nikolaou, Belardinelli. Allenatore: Andreazzoli. Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Luperto, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Allan, Younes; Ounas, Milik. A disposizione: Karnezis, D'Andrea, Hysaj, Maksimovic, Zedadka, Fabian Ruiz, Verdi, Mertens. Allenatore: Ancelotti. Reti:28'pt Farias (E), 44'pt Zielinski (N), 8'st Di Lorenzo (E) Ammoniti: Traore (E);Koulibaly, Milik(N) Espulsi: Recupero: 3' Arbitro: Doveri Stadio: Carlo Castellani, Empoli

La presentazione del match

QUI EMPOLI – La squadra padrona di casa dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Dragowski in porta, pacchetto difensivo composto da Veseli, Silvestre e Dell’Orco. A centrocampo Bennacer in cabina di regia con Krunic e Traore mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Di Lorenzo e Pajac. In attacco tandem offensivo composto da Caputo e Farias.

QUI NAPOLI – Ancelotti dovrebbe mandare in campo la sua squadra col classico 4-4-2 con Meret tra i pali, reparto arretrato formato da Malcuit e Mario Rui sulle corsie laterali mentre nel mezzo Luperto e Koulibaly. A centrocampo Allan e Zielinski in cabina di regia con Callejon e Younes sulle fasce mentre davanti spazio al tandem offensivo composto da Ounas e Milik.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Empoli – Napoli, valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN.

Le probabili formazioni di Empoli – Napoli

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Krunic, Pajac; Caputo, Farias. Allenatore: Andreazzoli

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Koulibaly, Luperto, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Younes; Ounas, Milik. Allenatore: Ancelotti

STADIO: Castellani