SALERNO – Tra poco andrà in scena il match Empoli – Sampdoria, incontro valido per la quarta giornata del campionato di Serie A 2021-2022. Per quanto riguarda il capitolo formazioni, di seguito quelle probabili: le formazioni ufficiali saranno disponibili a partire dalle 11:30. Diretta live sul nostro sito a partire dalle ore 12:30.

Le probabili formazioni di Empoli – Sampdoria

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Cutrone, Mancuso. Allenatore: Andreazzoli

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Quagliarella, Caputo. Allenatore: D’Aversa

STADIO: Stadio Carlo Castellani