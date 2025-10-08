Enna-Sancataldese 0-1: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Enna-Sancataldese di Mercoledì 8 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Coppa Italia Serie D – 1/32 finale

ENNA – Mercoledì 8 ottobre 2025 , andrà in scena Enna – Sancataldese , match valido per la giornata della Coppa Italia Serie D – 1/32 finale . Calcio di inizio previsto per le ore 16:00 . Ricordiamo che nell’ultima partita disputata 12 gennaio 2025 la stessa era terminata con il punteggio di 0-0 . Sarà il fischietto Alessandro Fermia di Locri che arbitrerà l’incontro in programma allo stadio Generale Gaeta di Enna . Con lui ci saranno Michele Larosa di Vibo Valentia e Domenico Paolo Moschella di Reggio Calabria .

I bookmakers danno per vincente la Enna e quotando la vittoria a 2.15 mentre il pareggio è dato a 3.00 e la sconfitta a 3.20 . Negli ultimi cinque incontri l’Enna ha conseguito 0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte realizzando 6 gol e subendone 12 . In campionato è reduce da due pareggi consecutivi contro Iger Virtus in trasferta e Messina in casa . La Sancataldese invece ha ottenuto 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte realizzando 4 reti e subendone 6 . Dopo la vittoria casalingo con il Gela è arrivato il pari di Acireale prima di questo match di Coppa a eliminazione diretta con calci di rigore in caso di parità dopo i 90 regolamentari .

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI ENNA-SANCATALDESE]

ENNA:. A disposizione:



SANCATALDESE:. A disposizione:



Reti: al 10' pt Taormina F. (Sancataldese) .

Le formazioni ufficiali di Enna-Sancataldese

ENNA: Loliva, Di Modugno, Pedicone, Occhiuto, Gabrieli, Vitali, Distratto, Dadic, La Mantia, Bamba, Camara. Allenatore: Passiatore

SANCATALDESE: Michele La Cagnina, Mario Germano, Matias Castro, Enrico Giannone, Agustin Sandona, Anas Zouine, Leonardo Saito, Davide Macaluso, Nicolò Taormina, Michele Di Rienzo, Giuseppe Lo Iacono Panchina: Gennaro Sebastiano, Pisciotta Tommaso, Ferrigno Andrea, Caetano De Olivera, Dalloro Emiliano, Baglio Vittorio, Viscuso Giorgio, Tutino Matteo

I convocati dell’Enna

Loliva, Vitor, Brandão, Di Modugno, Elmazj, Gabrieli, Gelardi, Occhiuto, Pedicone, Bamba, Dadic, Rossitto, Vitali, Camara, Distretto, La Manita, Morabito, Salvi, Sturniolo

Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match Enna – Sancataldese , valido per la giornata della Coppa Italia Serie D – 1/32 finale , sarà visibile in diretta tv o streaming su Enna Calcio TV . Servizio a pagamento previo acquisto di ticket con PayPal . Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi la cronaca dalle ore 16:00 con aggiornamento del risultato e dei principali fatti.