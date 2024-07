Virtus Entella – Carrarese: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Entella – Carrarese di Domenica 28 luglio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l’amichevole

TAVARONE – Domenica 28 luglio, al campo sportivo di Tavarone (GE), sede di ritiro della Virtus Entella, andrà in scena l’amichevole Entella – Carrarese. Calcio di inizio fissato per le ore 18. Dopo la partita contro i dilettanti dell’Atletico Casarza, rimo test importante per la squadra di Fabio Gallo, in vista della prossima stagione che la vedrà protagonista del Girone B di Serie C. I liguri disputeranno la prima partita in casa il 25 agosto contro il Milan Futuro.

La formazione toscana, invece, è stata promossa in Serie B, al termine dei playoff di Serie C e ha effettuato il ritiro a Pontremoli. Il test di oggi sarà per gli uomini di Calabro indicativo dello stato di forma ad una settimana dal primo impegno ufficiale in Coppa Italia, in programma a Chiavari contro il Catania. Per la Carrarese si prospetta un inizio di campionato difficile. Match inaugurale in trasferta a Cesena e poi ancora fuori casa contro la Cremonese. Intanto, sul fronte mercato la società toscana ha ufficializzato l’arrivo a titolo temporaneo dalla dalla Luigi Cherubini, attaccante esterno classe 2024, che ha firmato un contratto con scadenza al 30 giugno 2025.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro non sarà trasmesso in diretta televisiva né in streaming. Potete, però, rimanere aggiornati su risultato e fasi salienti della partita consultando il nostro sito e le nostre pagine social.