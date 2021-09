Virtus Entella – Lucchese 2-0: diretta live e risultato finale

La partita Virtus Entella – Lucchese del 12 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la terza giornata del Girone B di Serie C 2021/2022

La cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: VIRTUS ENTELLA-LUCCHESE 2-0

SECONDO TEMPO

90′ Finisce qui tra Virtus Entella e Lucchese risultato di 2 a 0.

71′ Attenzione! Rete di Andrea Schenetti bravo a realizzare! Adesso siamo sul risultato di 2 a 0

46′ Fischio del direttore di gioco, il secondo tempo tra Virtus Entella e Lucchese può cominciare

PRIMO TEMPO

45′ L’arbitro fischia la conclusione del primo tempo tra Virtus Entella e Lucchese. Il parziale è di 2 a 0. Piccola pausa e ci ritroviamo assieme per il secondo tempo

26′ La palla termina in rete! Facundo Lescano! Cambia il punteggio che adesso è di 1 a 0

1′ Fischio iniziale del match!

Virtus Entella – Lucchese. Squadre a centrocampo pronte a partire

Tabellino

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): A. Paroni; M. Silvestre, G. Cleur (dal 15′ st N. Karic), M. Coppolaro, L. Barlocco, D. Dessena, A. Paolucci, A. Rada, A. Schenetti (dal 27′ st L. Morosini), F. Lescano, S. Merkaj (dal 15′ st L. Di Cosmo). A disposizione: D. Borra, M. Pavic, M. Cicconi, L. Meazzi, J. Lipani, A. Magrassi, F. Macca. Allenatore: Gennaro Volpe.

LUCCHESE (4-3-3): J. Coletta; M. Bachini (dal 1′ st M. Bellich), M. Baldan, C. Nannini (dal 42′ st E. Visconti), M. Frigerio, N. Bensaja, N. Brandi (dal 24′ st N. Belloni), F. Corsinelli, G. Gibilterra, M. Semprini, F. Fedato. A disposizione: T. Cucchietti, A. Lovisa, E. Mawuli, F. Papini, M. Panati, N. Nanni, E. Schimmenti, Z. Ruggiero. Allenatore: Guido Pagliuca.

Reti: al 26′ pt Facundo Lescano, al 26′ st Andrea Schenetti.

Ammonizioni: al 16′ pt G. Cleur (VIR), al 32′ pt A. Paolucci (VIR), al 21′ st A. Schenetti (VIR), al 20′ st F. Lescano (VIR), al 36′ st M. Frigerio (LUC), al 14′ pt F. Fedato (LUC), al 44′ st M. Bellich (LUC).

Le dichiarazioni di Pagliuca alla vigilia

Così il tecnico della squadra toscana il giorno prima della gara: “L’Entella è una delle squadre candidate alla vittoria del campionato, così come altre squadre come il Cesena. Sulla carta lotterà fino alla fine. Durante la settimana la squadra ha lavorato bene come al solito, è un gruppo splendido e motivato. Ho dei giocatori eccezionali, che devono avere fame, non può mancare l’aspetto motivazionale. Contro il Cesena è proprio mancato l’effetto motivazionale, e mi riferisco ai primi 5 minuti del secondo tempo. Lì si è vista l’esperienza della squadra avversaria.”

La presentazione del match

CHIAVARI – Domenica 12 settembre, alle ore 20.30, allo Stadio Comunale di Chiavari, si giocherà Virtus Entella – Lucchese, match valido per la terza giornata del Girone B di Serie C 2021/2022. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna per 3-1 contro il Montevarchi e in classifica hanno 3 punti; nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Gli ospiti, invece, sono reduci dal passo falso casalingo per 1-2 contro il Cesena e sono a quota 3 punti; nelle ultime cinque gare hanno vinto due volte e perso tre. A dirigere il match sarà Maria Marotta di Sapri, coadiuvata dagli assistenti Francesco Cortese di Palermo e Maicol Ferrari di Rovereto; quarto uomo ufficiale Marco Monaldi di Macerata. Al Comunale Entella e Lucchese si sono affrontate 4 volte, con i biancocelesti usciti imbattuti in tutte le occasioni. Nella mente e nel cuore di tutti i tifosi storici dell’Entella, però, è sicuramente uno il pretendete da sottolineare nell’album dei ricordi: Era la stagione 1985-1986, e al Comunale arrivava la capolista Lucchese. L’Entella, spinta da più di 2000 spettatori, giocò una grande partita e vinse 2-0 grazie alle reti di Ciccio Antonucci e D’Ago gol. Curioso anche l’aneddoto che accadde prima del match, con uno striscione esposto dalle due tifoserie che sancì l’inizio del gemellaggio.

QUI ENTELLA – Potrebbe essere il giorno dell’esordio del nuovo arrivato. Volpe potrebbe così scegliere di mandare in campo la squadra con il modulo 4-3-3 con Paroni in porta e retroguardia rivoluzionata rispetto a Montevarchi e formata dalla coppia centrale Pellizzer-Silvestre e ai lati da Coppolaro e Pavic. A centrocampo Dessena, Paolucci e Cicconi. Sulla trequarti Schenetti e Morosini di supporto all’unica punta Magrassi.

QUI LUCCHESE – La Lucchese dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 con Coletta tra i pali e retroguardia formata al centro da Bachini e Bellich e ai lati da Corsinelli e Nannini. A centrcampo Bensaja, Picchi, e Frigerio. Tridente offensivo composto da Semprini, Gibilterra e Nanni

Le probabili formazioni di Entella – Lucchese

ENTELLA (4-3-1-2): Paroni; Pavic, Silvestre, Pellizzer; Coppolaro; Dessena, Paolucci, Cicconi, Schenetti, Morosini, Magrassi. Allenatore: Volpe.

LUCCHESE (4-3-3): Coletta, Corsinelli, Bachini, Bellich, Nannini, Bensaja, Picchi, Frigerio, Semprini, Gibilterra, Nanni. Allenatore: Pagliuca.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Virtus Entella – Lucchese verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.