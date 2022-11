Virtus Entella – Aquila Montevarchi: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Virtus Entella – Aquila Montevarchi di Martedì 1° novembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie C 2022-2023

CHIAVARI – Martedì 1° novembre, allo Stadio Comunale di Chiavari”, andrà in scena Virtus Entella – Aquila Montevarchi, gara valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie C 2022-2023; calcio di inizio previsto per le ore 18. Gara secca. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente si andrà ai rigori. Nel turno precedente l’Entella aveva battuto la Carraraese per 21- mentre l’Aquila Montevarchi aveva avuto la meglio sul Monterosi Tuscia col risultato di 1-0. In campionato i liguri che, dopo una partenza sprint cui ha fatto seguito qualche battuta di arresto di troppo, hanno inanellato quattro vittorie di fila, ultima delle quali quella di Ancona; sciò ha consentito loro di risalire fino in prima posizione, che occupano in coabitazione con il Gubbio, a quota 17 e con un percorso fatto di sei partite vinte, due pareggiate e due perse, tredici reti realizzate e nove incassate. L’arrivo di Gaston Ramirez , inoltre, ha rafforzato le ambizioni di promozione della squadra di Volpe. I toscani sono reduci da tre sconfitte di fila, ultima delle quali quella casalinga per 0-3 contro il Cesena e sono terzultimi a quota 8 con un percorso di due partite vinte, due pareggiate e sette perse, sette reti realizzate e diciotto incassate. L’ultimo confronto risale soltanto a due settimane fa quando, in terra toscana, gli ospiti si imposero per 1-2. Il direttore di gara sarà Andrea Ancora della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Federico Fratello di Latina e Matteo Taverna di Bergamo. Il quarto ufficiale sarà Vincenzo D’Ambrosio Giordano di Collegno

Tabellino in tempo reale

ENTELLA:. A disposizione:



MONTEVARCHI:. A disposizione:



Reti:



La presentazione del match

QUI ENTELLA – Out per infortunio Clemenza, Barlocco, Pellizzer e Morosini. Volpe dovrebbe affidarsi modulo 4-3-1-2 con De Lucia tra i pali e difesa composta al centro da Parodi e Chiosa e sulle fasce da Zappella e Favale. A centrocampo Tascone, Rada e Dessena. In attacco spazio alla coppia formata da Merkaj e Zamparo; alle sue spalle Tenkorang.

QUI MONTEVARCHI – Malotti dovrebbe rispondere col modulo 3-4-1-2 con Giusti in porta e con una difesa a tre formata da Achy, Gennari e Tozzuolo. In mezzo al campo Amatucci e Mercati mentre sulle corsie esterne agiranno Lischi e Martinelli. Attacco affidato a Iallow e Gambale, supportati da Barranca.

Le probabili formazioni di Virtus Entella – Aquila Montevarchi

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): De Lucia; Zappella, Parodi, Chiosa, Favale; Tascone, Rada, Dessena; Tenkorang; Merkaj, Zamparo. Allenatore: Volpe.

MONTEVARCHI (3-4-1-2): Giusti; Achy, Gennari, Tozzuolo; Lischi, Mercati, Amatucci, Martinelli; Barranca; Jallow, Gambale. Allenatore: Malotti

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguito previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.