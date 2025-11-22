Virtus Entella-Palermo 1-1: Tiritiello e Pohjanpalo firmano il pari

Diretta di Entella-Palermo di Sabato 22 novembre 2025: Tiritiello sblocca il risultato prima dell’intervallo, pareggio di Pohjanpalo al 13′ della ripresa

CHIAVARI – Nella 13ª giornata di Serie B 2025/26, la Virtus Entella conferma la propria imbattibilità casalinga pareggiando 1-1 contro il Palermo allo stadio “Enrico Sannazzari”. I liguri erano passati in vantaggio con Andrea Tiritiello poco prima dell’intervallo, ma nella ripresa è arrivata la risposta di Joel Pohjanpalo, che ha riportato i rosanero in equilibrio.

Cronaca della partita

Gara equilibrata, con l’Entella che trova il gol al 44’ grazie a Tiritiello, bravo a sfruttare un’azione ben costruita e a battere Joronen. Palermo vicino al pari con Vitinha e Le Douaron, ma Colombi è attento. Al 13’ arriva il pareggio: Pohjanpalo approfitta di un’incertezza difensiva e insacca da pochi passi. Al 21’ Franzoni colpisce la traversa con un tiro al volo, mentre al 32’ e all’35’ Pohjanpalo sfiora il bis di testa. Nel finale Russo ha l’occasione del colpaccio, ma il suo tiro termina alto.

Tabellino

ENTELLA: Colombi S., Parodi L., Tiritiello A., Marconi I., Bariti D. (dal 34′ st Moretti L.), Karic N. (dal 19′ st Dalla Vecchia M.), Benali A. (dal 34′ st Nichetti M.), Franzoni A., Di Mario S., Fumagalli T. (dal 19′ st Guiu B.), Debenedetti A. (dal 25′ st Russo F.). A disposizione: Ankeye D., Dalla Vecchia M., Del Frate F., Guiu B., Lipani J., Moretti L., Nichetti M., Palomba L., Portanova D., Russo F., Siaulys O., Traniello A. Allenatore: Chiappella A.. PALERMO: Joronen J., Pierozzi N., Bani M., Ceccaroni P., Diakite S. (dal 1′ st Bereszynski B.), Palumbo A., Blin A. (dal 32′ st Corona G.), Augello T., Le Douaron J. (dal 32′ st Giovane S.), Vasic A. (dal 25′ st Segre J.), Pohjanpalo J.. A disposizione: Bardi F., Bereszynski B., Brunori M., Corona G., Giovane S., Gomis A., Nicolosi E., Peda P., Segre J., Veroli D. Allenatore: Inzaghi F.. Reti: al 44′ pt Tiritiello A. (Entella) al 13′ st Pohjanpalo J. (Palermo) . Ammonizioni: al 33′ st Dalla Vecchia M. (Entella) al 2′ st Bani M. (Palermo).

Le formazioni ufficiali di Virtus Entella-Palermo VIRTUS ENTELLA: 1 Colombi, 6 Tiritiello, 7 Bariti, 8 Karic, 15 Marconi, 19 Debenedetti, 20 Fumagalli, 23 Parodi (C), 24 Franzoni, 26 Di Mario, 50 Benali. A disposizione: 22 Del Frate, 99 Siaulys, 2 Palomba, 4 Nichetti, 5 Lipani, 11 Guiu, 21 Russo, 27 Dalla Vecchia, 29 Traniello, 42 Moretti, 45 Ankeye, 90 Portanova. Allenatore: Chiappella. PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 13 Bani (C), 14 Vasic, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 28 Blin, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 8 Segre, 9 Brunori, 15 Nicolosi, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.

Presentazione del match

Sabato 22 novembre, alle ore 15, allo stadio “Enrico Sannazzari” di Chiavari, la Virtus Entella ospiterà il Palermo per la tredicesima giornata del campionato di Serie B 2025-2026.

La formazione ligure vuole confermarsi in salute e raccogliere altri punti preziosi in chiave salvezza. Attualmente al quattordicesimo posto con 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte), l’Entella ha dimostrato solidità soprattutto tra le mura amiche: in casa è imbattuta, con tre successi e tre pareggi in sei gare, 9 gol fatti e 5 subiti. L’ultima uscita, contro la Reggiana, si è chiusa sullo 0-0.

I rosanero vivono un momento più delicato. Dopo aver raccolto appena tre punti nelle ultime quattro gare, la squadra di Filippo Inzaghi deve tornare a correre per non perdere terreno nella corsa alla promozione diretta: il secondo posto, occupato dal Modena, dista sei lunghezze. In classifica il Palermo è sesto con 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte), con un bilancio reti positivo (15 gol fatti e 9 subiti). In trasferta il rendimento è discreto: due vittorie, un pareggio e due sconfitte in cinque gare. L’ultima partita, però, ha visto i siciliani cadere 1-0 contro la Juve Stabia.

Le due squadre tornano a incrociarsi in Serie B dopo otto stagioni: l’ultimo confronto risale al marzo 2018, quando il Palermo vinse 2-1 in Liguria. Più recente il doppio incrocio nei playoff di Serie C del 2022, con i rosanero capaci di imporsi grazie al 2-2 in rimonta

A dirigere la gara sarà Giuseppe Collu della sezione di Olbia, coadiuvato dagli assistenti Catallo ed Emmanuele, mentre il IV ufficiale sarà Turrini. Al VAR vi sarà Mazzoleni, mentre l’AVAR sarà Maria Sole Ferrieri Caputi.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA – Chiappella dovrebbe confermare il 3-5-2. In porta ci sarà Colombi, protetto dal terzetto difensivo composto da Parodi, Tiritiello e Marconi. Sulle corsie esterne agiranno Bariti e Di Mario, mentre la linea mediana sarà affidata a Benali, Franzoni e Dalla Vecchia. In attacco spazio alla coppia Debenedetti-Fumagalli, chiamata a dare peso e imprevedibilità alla manovra offensiva.

Palermo

COME ARRIVA IL PALERMO – Filippo Inzaghi dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Joronen, con Bereszynski, Bani e Ceccaroni a comporre la retroguardia. A centrocampo spazio a Pierozzi e Augello sugli esterni, con Segre e Vasic in mezzo. Sulla trequarti agiranno Palumbo e Brunori, pronti a supportare l’unica punta Pohjanpalo.

Probabili formazioni di Virtus Entella-Empoli

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Bariti, Benali, Franzoni, Dalla Vecchia, Di Mario; Debenedetti, Fumagalli. Allenatore: Chiappella.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Vasic, Augello; Palumbo, Brunori; Pohjanpalo. Allenatore: F. Inzaghi.

Dove vedere la partita in TV e streaming

