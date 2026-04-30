Estate Azzurra 2026: l’Italbasket torna a Folgaria dal 10 al 20 agosto

L’Italbasket in ritiro a Folgaria dal 10 al 20 agosto per l’Estate Azzurra 2026. Il 22 agosto Trentino Cup contro l’Estonia alla BTS Arena

FOLGARIA – L’Estate Azzurra 2026 riparte dal Trentino. Come da tradizione, la Nazionale maschile tornerà in Alpe Cimbra per il training camp che si svolgerà a Folgaria dal 10 al 20 agosto, una fase cruciale della preparazione in vista degli impegni internazionali di fine estate. Il programma ufficiale dipenderà dall’esito delle ultime due gare della finestra di qualificazione al Mondiale 2027: il 2 luglio in Islanda e il 5 luglio alla Virtus Arena di Bologna contro la Lituania. L’Italia, attualmente prima nel girone D, potrebbe accedere alla seconda fase con due partite fissate per il 28 e 31 agosto. In caso contrario, gli Azzurri affronteranno due match di pre‑qualificazione a EuroBasket 2029.

Anche quest’anno l’Alpe Cimbra offrirà il suo scenario naturale d’eccellenza per la preparazione della squadra. Gli Azzurri alloggeranno al Golf Hotel di Folgaria, mentre gli allenamenti – a porte aperte – si terranno al Palazzetto dello Sport di via Nazioni Unite, con orari che saranno comunicati nelle prossime settimane.

Il ritiro si concluderà con la dodicesima edizione della Trentino Basket Cup, organizzata dalla FIP con il supporto dell’Aquila Basket Trento. Sabato 22 agosto, alle 19.30, l’Italia affronterà l’Estonia in gara secca alla BTS Arena. Informazioni su biglietti e modalità di accesso saranno diffuse a breve.

L’Estonia, già avversaria degli Azzurri nel girone di EuroBasket 2022, è in piena corsa per il Mondiale 2027 grazie ai successi ottenuti in Slovenia e Svezia. I precedenti tra le due nazionali sono sette, con cinque vittorie italiane: l’ultima proprio al Forum di Assago nel 2022, chiusa 83‑62.

Il presidente FIP Giovanni Petrucci ha sottolineato il valore del legame con il Trentino, definendolo “la casa degli Azzurri”, e ringraziando istituzioni e partner per l’accoglienza. Parole di soddisfazione anche da Maurizio Rossini, CEO di Trentino Marketing, che ha evidenziato l’importanza del ritiro in vista della qualificazione mondiale, e da Alessandro Casti, presidente APT Alpe Cimbra, che ha rimarcato la vocazione sportiva del territorio.

Andrea Nardelli, amministratore delegato di Dolomiti Energia Trentino, ha infine ricordato come la Trentino Basket Cup sia ormai un appuntamento centrale dell’estate sportiva locale, quest’anno ancora più significativo nel percorso verso il Mondiale 2027.

L’Estate Azzurra è pronta a ripartire da Folgaria, tra lavoro, entusiasmo e il calore di un territorio che da anni accompagna il cammino della Nazionale.