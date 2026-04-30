SuperLega, via alla Finale dei Play Off 5° posto

La SuperLega torna il 1° maggio con Gara 1 della Finale Play Off 5° posto: Itas Trentino contro Valsa Group Modena in diretta su VBTV

La SuperLega Credem Banca torna protagonista nel fine settimana con l’avvio della Finale dei Play Off 5° posto, appuntamento che assegna l’ultimo pass europeo della stagione. Gara 1 si giocherà venerdì 1° maggio alle ore 18:00 e vedrà l’Itas Trentino affrontare la Valsa Group Modena in un confronto attesissimo, trasmesso in diretta streaming su VBTV, la piattaforma OTT ufficiale di Volleyball World.

Tutte le partite della fase finale saranno disponibili live e on demand su VBTV, accessibile da un’ampia gamma di smart TV, tra cui Apple TV, Android TV, Chromecast, Samsung TV, LG TV e Amazon Fire TV. Un’offerta che permette ai tifosi di seguire la competizione con la massima qualità da qualsiasi dispositivo.

Il match inaugurale della serie si preannuncia equilibrato e ricco di contenuti tecnici, con due squadre che hanno dimostrato solidità e continuità nel percorso dei Play Off. La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Cristiana Chiarani.

Il programma completo e tutti gli aggiornamenti sulla Finale dei Play Off 5° posto sono disponibili su volleyballworld.com.