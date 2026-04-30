Road to Zero: la Finale di Coppa Italia 2026 punta su sostenibilità e inclusione

La Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2026 introduce la terza edizione di “Road to Zero”: mobilità sostenibile, biglietti digitali, iniziative inclusive e misurazione dell’impatto ambientale allo Stadio Olimpico

ROMA – La Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 sarà nuovamente all’insegna della sostenibilità. In occasione della sfida Lazio–Inter, in programma mercoledì 13 maggio allo Stadio Olimpico di Roma, Lega Serie A, Sport e Salute, Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità – in collaborazione con UEFA – presentano la terza edizione del progetto “Road to Zero”, un percorso che punta a rendere il grande evento calcistico sempre più responsabile, accessibile e a basso impatto ambientale.

L’iniziativa conferma la volontà di integrare in modo progressivo i principi ESG all’interno dell’organizzazione della Finale, con interventi mirati in ambito ambientale, sociale e di governance, in linea con il framework UEFA e adattati al contesto italiano. L’obiettivo è garantire continuità alle azioni avviate negli anni precedenti e migliorare la misurabilità degli impatti, così da orientare scelte sempre più efficaci.

Ambiente

Per ridurre le emissioni legate agli spostamenti, i tifosi potranno utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici il giorno della partita, grazie a un voucher dedicato. Saranno inoltre disponibili informazioni su parcheggi, stalli bici, hub intermodali e soluzioni di mobilità condivisa.

Confermata la collaborazione con Frecciarossa, che mette a disposizione un codice sconto per raggiungere Roma in treno. I tifosi saranno invitati a compilare un questionario volontario sulle modalità di viaggio, utile per migliorare la pianificazione futura e alimentare il UEFA Carbon Footprint Calculator, lo strumento che misurerà l’impatto complessivo dell’evento.

Per la prima volta in Italia, i biglietti della Finale saranno disponibili esclusivamente in formato digitale con tecnologia NFC su smartphone, grazie alla partnership con Vivaticket e Apple. Il catering attiverà inoltre un programma di donazione delle eccedenze alimentari.

Sociale

Lega Serie A amplia le iniziative rivolte ai tifosi con disabilità sensoriali. Grazie alla collaborazione con ColoraMi ed EnChroma, i tifosi daltonici potranno testare occhiali che migliorano la percezione dei colori.

Confermate le attivazioni dedicate a persone cieche o ipovedenti, che potranno seguire la partita tramite le tavolette tattili Field of Vision, e ai tifosi sordi, che vivranno l’atmosfera dello stadio grazie alle Soundshirt di CuteCircuit, capaci di trasformare i suoni in vibrazioni.

Torna anche la Quiet Sensory Room, uno spazio protetto per bambini con disturbi sensoriali e disabilità intellettive. Volkswagen metterà a disposizione una flotta di veicoli ibridi ed elettrici e garantirà il trasporto dedicato verso la Quiet Room. Sarà inoltre garantita la traduzione LIS durante l’inno nazionale e nelle conferenze stampa ufficiali.

Governance

“Road to Zero” si basa su un sistema di governance condiviso che coinvolge istituzioni, partner commerciali, associazioni e tutte le strutture operative dell’evento.

Sport e Salute

Sport e Salute conferma il proprio impegno nel trasformare lo Stadio Olimpico in un modello nazionale di impiantistica sostenibile. È stato avviato l’iter per ottenere la certificazione ISO 20121, lo standard internazionale per la gestione sostenibile degli eventi.

Tra le azioni già operative figurano l’eliminazione di circa 100 mq di grafiche cartacee per evento, sostituite da soluzioni digitali, l’introduzione di un sistema di pesatura certificabile dei rifiuti, il monitoraggio dei consumi energetici tramite prese intelligenti, l’ampliamento dei servizi per persone con disabilità e l’uso di materiali compostabili nei punti ristoro.

Roma Capitale, Atac e Roma Servizi per la Mobilità

La Finale sarà accompagnata da un piano straordinario di mobilità sostenibile. Le metropolitane saranno attive fino all’1.30, mentre i tifosi con biglietto potranno usufruire gratuitamente del trasporto pubblico e dei parcheggi di scambio. Previsto inoltre un servizio dedicato per persone con disabilità in arrivo dalle stazioni Termini e Tiburtina. La mobilità sharing sarà integrata con il trasporto pubblico, con aree di sosta dedicate nei pressi dello stadio.