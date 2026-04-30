Fantacalcio, 35° giornata di Serie A campionato 2025/2026

Il fantacalcio in tempo reale sulla 35a giornata del Campionato di Serie A. Informazioni per fantallenatori: consigli, convocati e pagelle

MILANO – La trentacinquesima giornata di Serie A 2025/26 a apre con un clima da resa dei conti. Il calendario distribuito tra 1 e 4 maggio racconta una corsa che potrebbe già consegnare un verdetto pesantissimo: l’Inter, forte dei 10 punti di vantaggio sul Napoli, potrebbe festeggiare cont re giornate di anticipo il suo ventunesimo Scudetto.

Il turno si apre venerdì con Pisa‑Lecce, anticipo che pesa soprattutto in chiave salvezza. Sabato propone tre incroci che toccano tutte le zone della classifica: Udinese‑Torino, Como-Napoli e Atalanta‑Genoa.

La domenica si accende con Bologna‑Cagliari all’ora di pranzo, poi Sassuolo‑Milan, importante per i rossoneri per cercare di ottenere un posto in Champions, In serata Juventus‑Verona mette in palio punti pesanti per entrambe, prima del big match di San Siro: Inter‑Parma, possibile crocevia del campionato.

Il turno si chiude lunedì con Cremonese‑Lazio, sfida che può influire sia nell alotta per non retrocedere sia sulla corsa all’Europa, e Roma‑Fiorentina.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in diretta su: DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv.

Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili. Atalanta-Genoa, Juventus-Verona e Roma-Fiorentina saranno trasmesse anche sui canali Sky,

CONSIGLI – PAGELLE

Venerdì 1 maggio

20.45

Pisa-Lecce

Sabato 2 maggio

15:00

Udinese-Torino

18:00

Como-Napoli

20.45

Atalanta-Genoa

Domenica 3 maggio

12.30

Bologna-Cagliari

15:00

Sassuolo-Milan

18:00

Juventus-Verona

20.45

Inter-Parma

Lunedì 4 maggio

18.30

Cremonese-Lazio

20.45

Roma-Fiorentina