Coppa Italia Para Climbing 2026: a Roma la tappa decisiva del circuito

A Roma il 2 maggio si chiude la Coppa Italia Para Climbing 2026: 40 atleti in gara e ultimi test prima della Coppa del Mondo di Salt Lake City. Finali in streaming su Climbing TV

ROMA – Roma si prepara ad accogliere l’ultimo atto della Coppa Italia Para Climbing 2026, la tappa conclusiva del circuito nazionale dedicato agli atleti con disabilità fisica o visiva. Dopo le due prove disputate a Milano tra marzo e aprile, l’appuntamento decisivo è fissato per sabato 2 maggio presso la sede della SSD UISPROMA WORK IN PROGRESS, all’interno dell’impianto sportivo Fulvio Bernardini.

Saranno 40 gli atleti in gara, appartenenti alle diverse classi di disabilità, pronti a contendersi non solo le medaglie della singola competizione, ma anche i titoli assoluti della Coppa Italia 2026. Una tappa che assume un valore particolare: è infatti l’ultimo test nazionale prima dell’avvio della stagione internazionale, che debutterà il 15 e 16 maggio a Salt Lake City con la prima prova di Coppa del Mondo.

Per i sei azzurri convocati per la trasferta statunitense – Fiamma Cocchi, David Kammerer, Chiara Cavina, Lucia Capovilla, Nadia Bredice con la guida blind Sonia Cipriani, e Simone Salvagnin con la guida blind Alberto Mazzoleni – la gara romana rappresenta un banco di prova fondamentale per affinare la preparazione. Allo stesso tempo, gli atleti che ancora non hanno indossato la maglia della Nazionale cercheranno di mettersi in evidenza, mostrando determinazione e ambizione.

La manifestazione proseguirà domenica 3 maggio con un raduno aperto a tutti i partecipanti della gara, un momento di confronto e crescita collettiva seguito dallo staff tecnico della Nazionale Para Climbing, nell’ottica di rafforzare l’intero movimento.

Programma di gara – Sabato 2 maggio

Ore 10.00 – Qualifiche

– Qualifiche Ore 17.00 – Finali (a partire dalla categoria blind)

– Finali (a partire dalla categoria blind) Ore 19.00 – Cerimonia di premiazione

L’ingresso è libero e gratuito per tutte le fasi della competizione.

Le finali saranno trasmesse in diretta streaming sul canale ufficiale Climbing TV di Sportface ai seguenti link:

Sportface Web: https://tv.sportface.it/watch/0a0c0b00-b7f6-4227-83c3-0e06ca37dfd4

App Sportface: https://apps.apple.com/it/app/sportface/id6450705990

L’interesse verso il Para Climbing continua a crescere, così come la motivazione degli atleti coinvolti. La tappa romana si preannuncia ricca di emozioni, spirito inclusivo e grande passione sportiva.