Consigli fantacalcio, 35° giornata Serie A 2025/2026

I giocatori da schierare al fantacalcio per la 35a giornata di Serie A: Sommer tra i pali; in avanti Malen, Simeone e Thuram

MILANO – Il campionato di calcio di Serie A si prepara al rush finale affrontando la trentacinquesima giornata con l’Inter sche potrebbe cucirsi in anticipo sul petto il ventunesimo Scudetto. Il turno si giocherà tra il 1 e il 4 maggio 2026. Ad aprirlo sarà venerdì sera alle 20.45 sarà lo scontro salvezza Pisa-Lecce. Andiamo subito a vedere i consigli per il Fantacalcio. Ci soffermeremo su caratteristiche, motivazioni personali particolari e stato di forma dei singoli.

Indice

Il modulo scelto é, come sempre, il 3-4-3. Tra i pali puntiamo su Yann Sommer (Inter). Resta una garanzia di “clean sheet” grazie alla solidità della difesa nerazzurra. Nonostante i 37 anni, la sua reattività è intatta; nelle ultime uscite è stato decisivo con interventi salva-risultato

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

In difesa restiamo partiamo da Alessio Romagnoli (Lazio). Pilastro della difesa di Sarri. La sua leadership è costante, anche se ha sofferto qualche acciacco fisico che ne ha limitato i bonus da palla inattiva. Al centro inseriamo Wesley França, Per il terzino destro brasiliano della Roma, la sua stagione 2025/2026 sotto la guida di Gian Piero Gasperini è stata caratterizzata da una crescita costante.

È reduce da una solida prestazione nella vittoria per 2-0 contro il Bologna, dove ha giocato tutti i 90 minuti. Ha mostrato una buona tenuta difensiva, limitando le incursioni avversarie e gestendo con precisione la fase di possesso. Chiudiamo il blocco difensivo con Scalvini (Atalanta). Dopo il lungo stop per l’infortunio al crociato, Scalvini è finalmente tornato a pieno regime. Le sue recenti apparizioni mostrano un recupero fisico totale e la solita intelligenza tattica.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

Per il centrocampo cominciamo da Francisco Conceicao (Juventus). Il “folletto” portoghese è una delle note più liete della stagione bianconera. La sua capacità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica lo rende un “crack” da bonus. Recentemente ha migliorato anche la freddezza sotto porta. Al centro mettiamo Piotr Zielinski (Inter). Inserito perfettamente nelle rotazioni di Inzaghi. Anche se non sempre titolare fisso a causa della concorrenza, quando gioca garantisce qualità e gestione del possesso. Nelle ultime partite ha agito spesso da “equilibratore” di lusso.

Al suo fianco Rowe (Bologna). È l’uomo del momento sotto le Due Torri. Si è ambientato velocemente al calcio italiano, diventando un titolare inamovibile grazie alla sua velocità e capacità di saltare l’uomo. È reduce da prestazioni spettacolari che hanno fatto raddoppiare il suo valore di mercato in pochi mesi. Sull’altra fascia Charles De Ketelaere (Atalanta), Ormai un giocatore ritrovato e totale. Con 122 presenze in A e una maturità acquisita, è un centrocampista che vede la porta come un attaccante. In questa stagione ha già collezionato diversi gol e assist pesanti.

I suggerimenti per il reparto offensivo

In attacco il primo nome é quello di Malen (Roma). Il suo impatto in Serie A è stato devastante, diventando immediatamente un titolare inamovibile per Gasperini. Nelle ultime uscite è stato una macchina da bonus: spicca la tripletta contro il Pisa e il fondamentale gol più assist nella vittoria per 2-0 contro il Bologna proprio lo scorso weekend. Al centro Simeone (Torino). É diventato a tutti gli effetti il cuore dell’attacco granata.

Nelle ultime settimane è in una forma straripante: ha segnato un gol pesantissimo contro l’Inter proprio nell’ultimo turno e aveva già timbrato il cartellino contro il Verona e il Milan nel mese precedente. Chiudiamo con Marcus Thuram (Inter). Top assoluto. Viene da una serie di prestazioni dominanti: gol contro Torino, Cagliari e doppietta al Como nelle ultime settimane. È l’anima dell’attacco interista, capace di segnare e fornire assist.

Top 11 trentacinquesima giornata Serie A 2025/2026