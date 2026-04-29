Giro d’Italia 2026, svelata al Campidoglio la Maglia Rosa

Un tributo agli ottant’anni della Repubblica Italiana e una celebrazione dell’eccellenza del Made in Italy

ROMA – E’ stata svelata quest’oggi, presso la Protomoteca del Campidoglio, la Maglia Rosa del Giro d’Italia 109. Icona senza tempo della corsa e simbolo di eccellenza sportiva, per l’edizione 2026 si arricchisce di significati ancora più profondi, legati alla storia e all’identità del Paese.

All’interno del colletto trova spazio infatti un’inserzione speciale dedicata agli 80 anni della Repubblica Italiana, con la scritta: “LO SPORT CHE UNISCE, L’ITALIA CHE ISPIRA”

accompagnata dalla dicitura “1946-2026 – 80 ANNI – REPUBBLICA ITALIANA”.

Il dettaglio all’interno del colletto della Maglia Rosa

La Maglia Rosa è inoltre il risultato di una prestigiosa sinergia con partner che rappresentano l’eccellenza italiana nei rispettivi ambiti.

IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA sarà Sponsor Ufficiale. Il brand istituzionale della Regione, lanciato nel 2020, promuove il territorio, le imprese e le iniziative locali, con un forte focus su origine, sostenibilità e identità.

ALTOGRANO entra nel Giro d’Italia come “Ingrediente Ufficiale” con il proprio logo sulla manica della Maglia Rosa: l’evoluzione della farina nata dalla ricerca e sviluppo Casillo, naturalmente ricca di fibre e proteine, pensata per un’alimentazione quotidiana consapevole ed equilibrata.​​​​​​​​​​​​​​​​

CASTELLI, eccellenza della manifattura italiana con 150 anni di storia. Per celebrare questo importante anniversario, l’iconico “scorpione” si veste di un logo speciale e innovativo. I leader della classifica al Giro d’Italia indosseranno la maglia più veloce del mondo, frutto di uno studio aerodinamico svolto dai tecnici di Castelli e testato nella galleria del vento del Politecnico di Milano.

Sulla parte frontale della Maglia trova spazio anche MASAF – Io Amo La Cucina Italiana Patrimonio dell’Umanità.

Il progetto La Cucina Italiana, promosso dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, celebra invece il patrimonio enogastronomico nazionale, rafforzato dopo il sostegno nel 2025 alla candidatura della cucina italiana a Patrimonio culturale immateriale dell’umanità.

Alla presentazione sono intervenuti Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma; Urbano Cairo, Presidente di RCS MediaGroup; Francesco Casillo, Presidente e Amministratore Delegato di Casillo S.p.A in rappresentanza del marchio Altograno; Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma; Paolo Bellino, Amministratore Delegato di RCS Sports & Events; Stefano Barigelli, Direttore de La Gazzetta dello Sport; Vincenzo Nibali, vincitore di due Giri d’Italia (2013 e 2016) e, in collegamento da remoto, Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. A condurre l’evento Cristina Fantoni, giornalista di TG La7.