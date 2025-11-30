Este-Legnago 3-2: Celotto firma il colpo decisivo

Diretta Este-Legnago Salus di Domenica 30 novembre 2025: Brandi apre e pareggia, Aloia e Barzon ribaltano, Celotto decide alla mezz’ora della ripresa

ESTE – Al “Nuovo Stadio Comunale” di Este va in scena una sfida vibrante e ricca di colpi di scena. Il Legnago passa subito avanti con Brandi, ma i padroni di casa reagiscono con Aloia e Barzon. Nella ripresa ancora Brandi riporta in equilibrio il match, prima che Celotto, subentrato dalla panchina, firmi il gol vittoria.

Tabellino

ESTE (3-5-2): Galassi; Pegoraro, Giacomazzi, Salviato; Pinton, Caporello, Poletto, Tramonte (dal 29’ st Celotto), Piccardi; Aloia, Barzon (dal 44’ st Peron). A disposizione: Rossi, Dal Lago, Ceretta, Previato, Tagliaferro, Sabbion, Korreshi. Allenatore: Pagan

LEGNAGO SALUS (3-4-2-1): Businarolo; Tony, Sportelli, Tonica; Verzeni, Brandi (dal 26’ st Zoli), Filiciotto, Tomaili (dal 8’ st Perseu); Moratti (dal 20’ st Soragni), Montipò; Della Salandra. A disposizione: Kuqi, Balesini, Fini, Pegoraro, Bellini, Faye. Allenatore: D’Amore

Reti: al 8’ pt Brandi (Legnago), al 12’ pt Aloia (Este), al 44’ pt Barzon (Este), al 26’ st Brandi (Legnago), al 30’ st Celotto (Este)

Ammonizioni: Montipò (Legnago), Poletto (Este), Tonica (Legnago), Sportelli (Legnago)

Recupero: 0′ pt, 3’ st

L’arbitro

L’arbitro della partita sarà il fischietto Marco Targhetta della sezione di Castelfranco Veneto, coadiuvato dai connazionali Mattia Ricci proveniente da Rimini e Gabriele Conicella appartenente alla sezione di Città di Castello in qualità di guardalinee. La squadra di arbitri dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

La presentazione del match

Domenica 30 novembre 2025, alle ore 14.30, allo Stadio Comunale andrà in scena Este-Legnago, march valido per la quattordicesima giornata del Girone C di Serie D.

Nel match tra Este e Legnago Salus nessuna delle due squadre parte con i favori del pronostico. A confermarlo, è la posizione in classifica delle due formazioni: i padroni di casa sono quinti grazie ad un rendimento ottimale che li vede aver ottenuto con 5 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitte. Il Legnago, invece, è quarto grazie a 7 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte, segno di un cammino molto positivo. Tale similitudine nelle prestazioni, non viene ampliata dal fattore campo che, molto probabilmente, renderà solo leggermente più prevedibile il risultato finale della gara.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che l’Este ha un record di 19 gol segnati e 13 subiti, con una differenza reti di 6. Allo stesso tempo, il Legnago, con 22 gol segnati e 16 subiti, ha una differenza in gol di 6. Da questi numeri, si può che non esiste un ampio il divario tra le due squadre in termini di qualità. Dal quadro statistico, infatti, non emerge un differenza tecnica tra le due formazioni: questi dati non solo dimostrano che non esista grande differerenza di rendimento, ma non evidenziano nemmeno che il confronto tra le due formazioni sia sostanzialmente squilibrato dal punto di vista del gioco.

Questo scenario è riflesso dalle quote, che danno i padroni di casa solo leggermente favoriti. Ciò è dimostrato dal 2.25 per la vittoria dell’Este, il che significa che i bookmaker ritengono che il successo dei padroni di casa sarà probabile. Il pareggio è quotato a 3.00, il che significa che è possibile che la partita finisca in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che, invece, ipotizza una vittoria del Legnago è di 2.95, il che suggerisce che le ricevitorie credono gli ospiti hanno possibilità di vincere in trasferta.

COME ARRIVA L’ESTE – Il tecnico Pagan si schiera con il 5-3-2: tra i pali c’è Galassi; la difensa è composta da Pegoraro, Piccardi, Poletto, Dalla Bernardina, Giacomazzi chiamati a garantire solidità e compattezza. Sulla linea di centrocampo agiscono Pinton, Tramonte, Cogo incaricati di dare equilibrio, corsa e qualità alla manovra bianconera. In avanti i riferimenti offensivi sono Barzon, Peron chiamati a guidare l’attacco e rendersi pericoloso in zona gol. Tale modulo è pensato per difendersi e colpire l’avversario con ripartenze veloci.

COME ARRIVA IL LEGNAGO SALUS – Il tecnico D’Amore schiera la propria squadra con il 3-4-2-1: tra i pali c’è Businarolo; la linea difensiva è composta da Tony, Sportelli, Legal chiamati a garantire solidità e copertura. Davanti alla difesa agiscono Verzeni, Brandi, Filiciotto, Zanetti incaricati di dare equilibrio, filtro e sostanza alla manovra. I riferimenti offensivi saranno Soragni, Moratti che agiranno alle spalle di Montipò chiamato a finalizzare l’azione e guidare l’attacco. Tale modulo è pensato per giocarsi la partita a metà campo con pressing e cambi di ritmo palla a piede.

Le probabili formazioni

AC ESTE (5-3-2): Galassi; Pegoraro, Piccardi, Poletto, Dalla Bernardina, Giacomazzi; Pinton, Tramonte, Cogo; Barzon, Peron. Allenatore: Pagan.

LEGNAGO SALUS (3-4-2-1): Businarolo; Tony, Sportelli, Legal; Verzeni, Brandi, Filiciotto, Zanetti; Soragni, Moratti; Montipò. Allenatore: D’Amore

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro tra Este e Legnago su Vivo Azzurro Tv, oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.