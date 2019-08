Europa League 2019/2020 in diretta: sorteggio gironi in tempo reale

Diretta del sorteggio della fase a gironi di Europa League: presentazione, orario, fasce e dove seguire in diretta la cerimonia

MONTECARLO – Venerdì 30 agosto alle ore 13 andrà in scena il sorteggio della fase a gironi di Europa League. Due le squadre italiane che saranno protagoniste: Lazio e Roma. La squadra bianco-celeste ha staccato il pass per la competizione vincendo la Coppa Italia ai danni dell’Atalanta mentre i giallo-rossi hanno chiuso in sesta posizione la scorsa stagione. Nulla da fare per Milan e Torino con i rossoneri che sono si sono autoesclusi per motivi di bilancio mentre i Granata sono stati eliminati dal Wolverhampton nel quarto turno preliminare.

Quando e dove si svolge il sorteggio

Il sorteggio della fase a gironi di UEFA Europa League 2018/19 è in programma venerdì alle 13, si svolge al Grimaldi Forum di Montecarlo e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e sul sito UEFA.com.

Le partecipanti al sorteggio

ESP: Getafe, Sevilla

ENG: Arsenal, Manchester United

ITA: Lazio, Roma

GER: Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg

FRA: Rennes, Saint-Étienne

RUS: CSKA Moskva, Kransofar

POR: Porto, Sporting CP

UKR: Dynamo Kyiv, Olexandriya

BEL: Standard Liège

TUR: Beşiktaş, İstanbul Başakşehir

AUT: Wolfsberg

SUI: Basel, Lugano, Young Boys

NOR: Rosenborg

Le fasce del sorteggio

Le quattro fasce sono stabilite in base ai coefficienti. Di seguito sono elencati quelli attuali:

104,000 Sevilla (ESP)

101,000 Arsenal (ENG)

93,000 Porto (POR)

81,000 Roma (ITA)

78,000 Manchester United (ENG)

65,000 Dynamo Kyiv (UKR)

62,000 Beşiktaş (TUR)

54,500 Basel (SUI)

50,000 Sporting CP (POR)

48,000 CSKA Moskva (RUS)

40,000 Wolfsburg (GER)

37,000 Lazio (ITA)

29,000 Borussia Mönchengladbach (GER)

23,000 Saint-Étienne (FRA)

20,713 Getafe (ESP)

17,500 Standard Liège (BEL)

11,699 Rennes (FRA)

10,500 İstanbul Başakşehir (TUR)

7,780 Olexandriya (UKR)

6,250 Wolfsberg (AUT)

6,000 Lugano (SUI)

Come funziona il sorteggio

Le 48 partecipanti vengono suddivise in quattro fasce a seconda del coefficiente. Ciascuno dei 12 gironi conterrà una squadra per fascia.

Nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione. La procedura esatta del sorteggio sarà confermata prima della cerimonia.

Le date della Europa League 2019/2020

Fase a gironi

Prima giornata: 19 settembre

Seconda giornata: 3 ottobre

Terza giornata: 24 ottobre

Quarta giornata: 7 novembre

Quinta giornata: 28 novembre

Sesta giornata: 12 dicembre

Fase a eliminazione diretta

16 dicembre: sorteggio sedicesimi di finale, Nyon

20 febbraio: sedicesimi di finale, andata

27 febbraio: sedicesimi di finale, ritorno

28 febbraio: sorteggio ottavi di finale, Nyon

12 marzo: ottavi di finale, andata

19 marzo: ottavi di finale, ritorno

20 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali, Nyon

9 aprile: quarti di finale, andata

16 aprile: quarti di finale, ritorno

30 aprile: semifinali, andata

7 maggio: semifinali, ritorno

27 maggio: finale – Gdansk Stadium