Serie A, Lazio – Roma: biancocelesti dati favoriti

Serie A, Lazio – Roma: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma domenica 1° settembre dalle ore 18. Per i bookmakers favoriti i biancocelesti

ROMA – Domenica 1° settembre allo Stadio Olimpico è già tempo di derby: si gioca Lazio – Roma, gara valida per la seconda giornata del campionato di calcio di Serie A; calcio di inizio fissato per le ore 18. Tre lunghezze per i biancocelesti, che a Marassi hanno asfaltato la Sampdoria; un solo punto per la squadra giallorossa, che una settimana fa è stata fermata all’Olimpico sul 3-3 dal Genoa dopo essere passata avanti ben tre volte.

Cronaca diretta e risultato in tempo reale

Derby di Roma in tv

Lazio – Roma: per i bookmakers favoriti i biancocelesti

Il segno 1 è quotato in media a 2,20. Il segno X è offerto da 3,50 a 3,60 mentre il segno 2 è dato da 3,10 a 3,20.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’1X è data da 1,23 a 1,35, l’X/2 è offerto da 1,68 a 1,80 mentre l’1/2 vale da 1,30 a 1,31.

I bookmakers pensano che i gol saranno numerosi: l’Under 2,5 è dato da 2,25 a 2,30, l’Over 2,5 mediamente a 1,57. E credono potrebbero andare a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 2,40 a 2,55, il goal da 1,47 a 1,50.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (da 6,50 a 7,00) seguito dal 2-1 (da 8,50 a 10,00) e dall’1-0 (da 10,00 a 11,00).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 3,50 a 3,60.