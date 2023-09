European Cup 2023 di Calcio da Tavolo: Azzurri in partenza per Gibilterra

Il 16 ed 17 settembre 2023, a Gibilterra, verranno disputati i Campionati Europei di Calcio da Tavolo. Sono 13 le nazioni partecipanti, tra le quali l’Italia

Dopo gli eccellenti risultati ottenuti nella recente World Cup 2022 di Calcio da Tavolo, disputata a Roma, durante la quale gli atleti italiani hanno conquistato ben 8 medaglie d’oro (sulle 12 in palio), per la Nazionale Italiana del calcio in miniatura si avvicina un altro, importantissimo, appuntamento. Nel prossimo weekend, (16 ed il 17 settembre 2023), infatti, a Gibilterra, si giocherà la ECSTFA Table Soccer European Cup 2023, che vedrà impegnati i migliori giocatori e le migliori nazionali di Calcio da Tavolo di tutta Europa.

GLI EUROPEI DI CALCIO DA TAVOLO

Alla competizione parteciperanno ben 13 delegazioni nazionali: oltre all’Italia e a Gibilterra, paese ospitante, ci saranno anche Scozia, Malta, Grecia, Spagna, Portogallo, Austria, Belgio, Inghilterra, Francia, Germania e Galles. Nell’ultima edizione dei Campionati Europei, disputati nel 2019 a Frameries, in Belgio, l’Italia conquistò la medaglia d’oro a squadre nelle categorie Open, Veteran, Under 19, Under 15 e Under 12, mentre Mattia Ferrante (Under 15) e Francesco Borgo (Under 12) si aggiudicarono il metallo più prezioso nelle rispettive categorie individuali.

LA NAZIONALE ITALIANA IN PARTENZA PER GIBILTERRA

Nelle scorse settimane, in vista di questo evento, la Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT), in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI), ha reso noto tutti gli atleti convocati dai selezionatori azzurri nelle varie categorie (Under12, Under16, Under20, Ladies, Veteran e Open), alcuni dei quali vestiranno la maglia azzurra in virtù del piazzamento nel ranking nazionale o grazie alla vittoria nei recenti Campionati Italiani Individuali nella propria categoria di appartenenza. La delegazione azzurra è in procinto di partire per raggiungere Gibilterra e sarà accompagnata, proprio come in occasione della vittoriosa esperienza ai recenti mondiali, ancora una volta da Joma azzurri, in qualità di sponsor tecnico della Nazionale Italiana di Calcio da Tavolo.

‘TUTTI GLI AZZURRI CONVOCATI

Il Commisario Tecnico della Nazionale Italiana Open campione del mondo in carica, Marco Lamberti, ha convocato i seguenti giocatori: Luca Battista (Napoli Fighters), Saverio Bari (F.lli Bari Reggio Emilia), Micael Caviglia (SS Lazio TFC), Matteo Ciccarelli (Napoli Fighters), Filippo Cubeta (CT Barcellona Mortellito) e Claudio La Torre (CT Barcellona Mortellito).

Per la competizione Veteran (over 45), il Commissario Tecnico Massimo Bolognino ha selezionati i seguenti giocatori: Massimo Bolognino (Eagles Napoli) Gianfranco Calonico (Master Sanremo), Fabrizio Fedele (Bologna Tigers Subbuteo), Ferdinando Gasparini (Salernitana), Patrizio Lazzaretti (SS Lazio TFC) e Francesco Mattiangeli (Bologna Tigers Subbuteo).

Il CT della Nazionale Italiana Ladies, Stefano Buono, ha invece diramato le seguenti convocazioni: Greta Cevolani (Bologna Tigers Subbuteo), Julia Filippella Nasti (ASD Aosta Warriors) e Mariafelice Merkouris (Palermo).

Per quanto riguarda le formazioni Juniores, dopo la vittoria nella recente World Cup 2022 di calcio da tavolo, la Nazionale Italiana Under20, unitamente al loro Commissario Tecnico, Alfredo Palmieri, hanno di certo l’intenzione di farsi rispettare anche in occasione degli Europei 2023. I giocatori chiamati a vestire la maglia azzurra in questa categoria sono: Matteo Esposito (Napoli Fighters), Mattia Ferrante (Fiamme Azzurre Roma), Giorgio Giudice (SC Labronico), Leonardo Giudice (SC Labronico), Riccardo Natoli (Messina) e Luca Riccio (Sessana).

Cesare Natoli, CT della Nazionale Italiana Under16 di Calcio da Tavolo ha invece diramato le seguenti convocazioni in vista della spedizione a Gibilterra: Riccardo Berioli (US Valponte 1986), Angelo Bisio (Stella Artois Milano), Nicolò Colossi (SC Bari), Federico Da Re (Pinco Devils Table Soccer), Sean Filippella Nasti (ASD Aosta Warriors) e Francesco Manfredelli (Eagles Napoli).

Infine, la Nazionale Italiana Under12 di Calcio da Tavolo, anch’essa campione del mondo in carica, sarà composta dai seguenti giocatori selezionati dal Commissario Tecnico Luca Bisio: Alberto Barattucci (SC Abruzzo Ves Gentes), Samuele Bignardi (Rebels Genova), Alberto Capoferri (Rebels Genova), Davide Del Ben (Pinco Devils Table Soccer), Lorenzo Fazio (Rebels Genova) e Lorenzo Sani (SC Sombrero).