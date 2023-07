European Youth Olympic Festival, esordio azzurro a Maribor

MARIBOR – Primo allenamento a Maribor (Slovenia), questa mattina, per le Nazionali under 19 femminile e maschile che da domani saranno impegnati nel torneo di volley della 17ª edizione estiva dell’European Youth Olympic Festival (EYOF). Le due formazioni italiane faranno il proprio esordio alle ore 9.30: gli azzurrini scenderanno in campo contro il Belgio, mentre le azzurrine sfideranno l’Ungheria.

Questa sera alle 20.30 le due delegazioni, che hanno raggiunto Maribor nella giornata di ieri, insieme a tutti gli altri componenti dell’Italia Team parteciperanno alla cerimonia di apertura che si terrà presso lo stadio Ljudski vrt. Ad aprire il corteo italiano saranno il ginnasta Tommaso Brugnami, oro nel team event e bronzo al volteggio nella scorsa edizione degli EYOF, e Arianna Gambini, capitana della nazionale di pallavolo e a sua volta vincitrice dell’oro a Banska Bystrica 2023.

Diretta

La diciassettesima edizione del Festival Olimpico della Gioventù Europea sarà trasmessa in diretta da ItaliaTeamTV, piattaforma OTT del CONI, dopo gli ottimi ascolti registrati per l’edizione estiva di Banska Bystrica 2022 e per l’edizione invernale organizzata lo scorso gennaio in Friuli Venezia Giulia (agc).

La formula – Sia nel femminile che nel maschile al termine della prima fase le prime classificate di ogni girone si sfideranno nelle semifinali incrociate e nelle finali per l’assegnazione delle medaglie. Le altre squadre proseguiranno il proprio cammino con le partite per la definizione della classifica dal 5° all’8° posto.

Le 12 azzurrine che parteciperanno all’EYOF sono Laura Franceschini e Aurora Del Freo (Volleyrò CDP Roma); Dalila Marchesini e Angela Coba (Imoco Volley); Aurora Micheletti (Pallav. Gorle); Francesca Ferrara (Molinari Volley Napoli); Noemi Despaigne (Chieri ’76); Aurora D’Onofrio (Mesagne Volley); Sabina Visciano (Giuseppe Cesari); Lucilla Scuderi (Volley Valley); Arianna Gambini e Irene Mescoli (Scuola di Pall. Anderlini MO).

Lo staff della Nazionale under 19 femminile sarà composto da Gaetano Gagliardi e Lorenzo Abbiati (allenatori) e Pierfrancesco Gennari (fisioterapista).

I 12 azzurrini che parteciperanno all’EYOF sono: Pardo Mati (Lupi Santa Croce); Luca Pozzebon (Volley Treviso); Federico Miraglia (Casarano Volley); Francesco Barretta (Pallavolo Bari); Gioele Adeola Taiwo e Flavio Morazzini (Volley Milano); Giacomo Selleri (Diavoli Rosa); Lorenzo Magliano (Libertas Brianza); Tommaso Barotto (Delta Volley Porto Viro); Pietro Bonisoli (Verona Volley); Alessandro Bristot e Marco Fedrici (Trentino Volley).

Lo staff della Nazionale under 19 maschile sarà composto da Michele Zanin (primo allenatore), Moreno Traviglia (secondo allenatore), Maira Di Vagno (fisioterapista).

Il CALENDARIO

Tutte le partite si svolgeranno al Dras Sports Centre

TORNEO MASCHILE

Pool A: Italia, Belgio, Slovenia, Grecia

Pool B: Repubblica Ceca, Serbia, Polonia, Francia

Lunedì 24 luglio 2023

Ore 9.30 – Pool A – Belgio-Italia

Ore 12.00 – Pool B – Repubblica Ceca-Serbia

Ore 15.30 – Pool B – Polonia-Francia

Ore 18.00 – Pool A- Slovenia-Grecia

Martedì 25 luglio 2023

Ore 9.30 – Pool B – Serbia-Francia

Ore 12.00 – Pool A – Italia-Grecia

Ore 15.30 – Pool B – Repubblica Ceca-Polonia

Ore 18.00 – Pool A – Belgio-Slovenia

Mercoledì 26 luglio 2023

Ore 9.30 – Pool B – Francia-Repubblica Ceca

Ore 12.00 – Pool A – Grecia-Belgio

Ore 15.30 – Pool B – Serbia-Polonia

Ore 18.00 – Pool A – Italia-Slovenia

Venerdì 28 luglio 2023

Ore 9.30 e ore 12.00 Semifinali 5°-8° posto

Ore 15.30 e ore 18.00 Semifinali 1°-4° posto

Sabato 29 luglio 2023

Ore 8.15 e ore 10.30 Finali 5°-8° posto

Ore 12.45 Finale 3° posto

Ore 15.00 Finale 1°-2°posto

TORNEO FEMMINILE

Pool A: Italia, Olanda, Polonia, Ungheria

Pool B: Croazia, Turchia, Slovenia, Germania

Lunedì 24 luglio 2023

Ore 9.30 – Pool A – Ungheria-Italia

Ore 12.00 – Pool B – Croazia-Turchia

Ore 15.30 – Pool B – Slovenia-Germania

Ore 18.00 – Pool A – Olanda-Polonia

Martedì 25 luglio 2023

Ore 9.30 – Pool B – Germania-Turchia

Ore 12.00 – Pool A – Polonia-Italia

Ore 15.30 – Pool B – Slovenia-Croazia

Ore 18.00 – Pool A – Olanda-Ungheria

Mercoledì 26 luglio 2023

Ore 9.30 – Pool B – Germania-Croazia

Ore 12.00 – Pool A – Polonia-Ungheria

Ore 15.30 – Pool B – Turchia-Slovenia

Ore 18.00 – Pool A – Italia-Olanda

Venerdì 28 luglio 2023

Ore 9.30 e ore 12.00 Semifinali 5°-8° posto

Ore 15.30 e ore 18.00 Semifinali 1°-4° posto

Sabato 29 luglio 2023

Ore 8.15 e ore 10.30 Finali 5°-8° posto

Ore 12.50 Finale 3° posto

Ore 15.05 Finale 1°-2°posto