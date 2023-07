Europeo basket U20, Italia – Turchia: dove vedere la partita

Domani a Klaipeda (Lituania) prende il via il Campionato Europeo Under 20 Femminile, con l’esordio dell’Italia previsto per le ore 19.30 contro la Turchia

KLAIPEDA – Domenica 30 luglio la sfida alla Lettonia alle ore 17.00, mentre martedì 1 agosto l’ultimo impegno della prima fase contro il Belgio alle ore 12.00. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube FIBA. Lo staff tecnico coordinato da Andrea Mazzon ha comunicato i nomi delle 12 atlete che partiranno alla volta della Lituania, una volta ultimato il raduno di Foligno. Dalla Nazionale Under 19 che ha completato il Mondiale di categoria in Spagna, hanno raggiunto l’Under 20 Adele Maria Cancelli, Eleonora Villa e Vittoria Blasigh.

Le parole di coach Mazzon: “Arriviamo intanto sane e desiderose di giocare e già questo non è scontato, la squadra ha fatto certo una preparazione breve, ma anche con solo 8 allenamenti e 4 amichevoli nelle gambe si può costruire qualcosa di buono, l’importante è avere obiettivi comuni e comprensione dei ruoli. Vedere delle ragazze che giocavano in B o addirittura non giocavano in Italia fare la squadra e aver la possibilità di competere con le vice campioni del mondo o le 4e come Spagna e Francia è davvero gratificante per noi e loro. Abbiamo un patto tra di noi e proveremo a fare tutto il possibile per darci una possibilità di competere contro tutte. La collaborazione con l’Under 19 di coach Andreoli è stata determinante perché abbiamo costruito un programma condiviso , e il consiglio da loro fornito su chi portare delle ragazze del mondiale all’europeo è stato davvero fondamentale per noi. Anche loro secondo me hanno fatto un buon lavoro in condizioni non semplici e sono convinto che l’aver avuto l’opportunità grazie al SSN di fare un pre raduno a Montegrotto abbia aiutato entrambe. Non vediamo l’ora di giocare”.

La formula degli Europei giovanili prevede la qualificazione di tutte le squadre alla Seconda Fase, con gli incroci negli Ottavi in base alla classifica stilata dopo la Fase a Gironi (in base ai piazzamenti l’Italia affronterà una squadra del girone C, ovvero una tra Svezia, Montenegro, Spagna e Paesi Bassi).

Nell’Albo d’Oro dell’Europeo Under 20 Femminile degli ultimi 30 anni, brilla la Spagna che si è imposta in otto delle ultime dieci edizioni, compresa quella dell’anno scorso a Sopron (Ungheria) dove le Azzurre vinsero il Bronzo. A Klaipeda sono cinque le “reduci” del 2022, ovvero Caterina Logoh, Sofia Varaldi, Sara Ronchi, il capitano Vittoria Allievi e Irene Guarise.

L’Italia è salita sul gradino più alto del podio nel 2019 a Klatovy (Rep. Ceca), altre tre medaglie sono arrivate negli ultimi 10 anni: Argento nel 2016 a Matosinhos (Portogallo) e a Samsun (Turchia) nel 2013, Bronzo a Udine nel 2014. Complessivamente, la nostra Under 20 è salita sul podio in cinque delle ultime otto edizioni.