AJ Fano – Modena: dove vedere la diretta live e risultato

La partita AJ Fano – Modena di Domenica 11 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 35° giornata del Girone B di Serie C

FANO – Domenica 11 aprile 2021, alle ore 15:00 scenderanno in campo AJ Fano e Modena per la 35° giornata del Girone B di Serie C. La partita in programma non rappresenta la prima volta tra le due squadre che si ritrovano davanti dopo che la scorsa il Modena ha vinto con il risultato di 2-0. I bookmakers ipotizzano che a vincere sarà il Modena e ne quotano la vittoria a 2.10. L’AJ Fano, nelle ultime cinque partite, ha un bilancio costituito di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte; ha realizzato 4 gol e ne ha subito 9. Il bilancio del Modena é invece di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime 5; 5 reti fatte e 5 subite. Un’ora prime dell’inizio della partita saranno disponibili le formazioni ufficiali delle due squadre mentre dalle ore 15:00 vi racconteremo in diretta l’incontro attraverso la nostra diretta testuale. Se andiamo a sfogliare la classifica del Girone B di Serie C attualmente é in testa il Padova con 70 punti, seguito dal Südtirol con 68 e dal Perugia con 67 .

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara AJ Fano – Modena, valida per la 35° giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.

Le probabili formazioni di AJ Fano – Modena

L’AJ Fano dovrebbe optare invece per un 3-5-2 con Viscovo tra i pali, pacchetto difensivo con Cason, Brero e Bruno. In cabina di regia Marino affiancato da Gentile e Marino, esterni Rodio e Monti. In attacco Ferrare e Barbuti. Il Modena dovrebbe scendere in campo con un 4-3-1-2 con Gagno in porta, in difesa Zaro e Pergreffi centrali e Zaro e Mignanelli terzini. In mediana Gerli affiancato da Muroni e Castiglia. In attacco Tulissi trequartista alle spalle di Luppi e Spagnoli.

AJ FANO (3-5-2): Viscovo; Cason, Brero, Bruno; Rodio, Gentile, Marino, Amadio, Monti; Ferrara, Barbuti. Allenatore: Destro.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Mattioli, Zaro, Pergreffi, Mignanelli; Muroni, Gerli, Castiglia; Tulissi; Luppi, Spagnoli. Allenatore: Mignani.